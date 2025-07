Trend sobre relacionamento chama a atenção dos famosos nas redes sociais; veja!

Depois do sucesso da trend para criam suas versões de boneco com a IA, os famosos já estão em uma nova trend. Veja mais!

Depois do sucesso da trend para criam suas versões de boneco com a IA, os famosos já estão em uma nova trend. Nesta semana, as redes sociais foram dominadas por posts de artistas que mostram a longevidade dos relacionamentos ao responder a pergunta "Há quantos meses vocês estão juntos?"

Entre as celebridades que entraram na brincadeira estão Eliana, Marcos Mion, Rafa Brites, Tati Machado e Michel Teló. Veja!

Marcos Mion e Suzana Gullo

Ao compartilhar as fotos de seu relacionamento com Suzana Gullo, Marcos Mion escreveu: "20 anos não são 20 meses … te amo, Nena! Desde sempre, pra sempre. Tive que colocar dois anos em um mesmo slide pra caber na trend! Isso que é construir uma vida a dois atravessando o desafio do tempo!"

E o relacionamento rendeu frutos: Romeo (19), Donatella (15) e Stefano (14).

Eliana e Adriano Ricco

A apresentadora Eliana compartilhou que está com o marido, o diretor Adriano Ricco, desde 2015. Os dois são pais de Manuela, de 7 anos. "Entrei na trend e UAU. De repente tantos anos passaram e a gente nem percebeu"

A apresentadora também é mãe de Arthur Bôscoli, fruto de seu antigo relacionamento com João Marcelo Bôscoli.

Tati Machado e Bruno Monteiro

A apresentadora Tati Machado e o fotógrafo Bruno Monteiro mostraram que se conhecem desde 2011. "E nós estamos apenas começando", escreveu ela ao compartilhar os registros.

Michel Teló e Thais Fersoza

Já o cantor Michel Teló e Thais Fersoza estão juntos há 13 anos, dez deles casados. E eles são pais de Melinda e Teodoro, que têm oito e sete anos, respectivamente. "Os anos passam e o amor só cresce. Cada foto, uma história… cada ano, uma conquista… te amo infinito, minha gatinha!", adicionou o artista na legenda.

Rafa Brites e Felipe Andreoli

A apresentadora Rafa Brites e o jornalista Felipe Andreoli estão juntos desde 2010 e são pais de Rocco, de oito anos, e Leon, de três. "Entrando pra trend…15 anos, 6 cachorros, 2 filhos, sítio, galinhas, shows, viagens, muita história acumulada e agora ainda trabalhando juntos!!! Eee continua. Te amo", declarou ela ao resgatar as fotos.

