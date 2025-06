Traiu? Zé Felipe reage aos boatos de que teria traído Virginia Fonseca

Uma semana após a separação de Virginia Fonseca, Zé Felipe se pronuncia sobre os rumores de que teria traído a esposa com bailarina

O cantor Zé Felipe resolveu colocar um ponto final em um boato que está circulando na internet sobre sua vida pessoal. Há uma semana, ele anunciou o fim do casamento com a influencer Virginia Fonseca após cinco anos de relacionamento e três filhos. Com a notícia, os boatos cogitavam que ele teria traído a ex-esposa com uma bailarina. Porém, o artista negou tudo.

Em uma aparição nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, o artista garantiu que nunca traiu a esposa ou sua família em nenhuma ocasião e que sempre foi respeitoso. Inclusive, ele disse que não vai deixar que mentiras sejam ditas sobre ele.

"Tem uma coisa que vem me incomodando desde que a gente anunciou que tinha separado, eu e a Virgínia. Falou que eu traí Virginia com uma bailarina. Mano, pelo amor de Jesus Cristo, véio… Eu só estou vindo aqui falar porque é óbvio que é mentira, mas uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade se ninguém demitir isso. Eu nunca me traí, nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, minha família. Até foto em camarim é mãozinha no ombro e as bailarinas eu cumprimento assim ó [dando um joinha]. Eu respeito”, afirmou ele.

E completou com um desabafo: "Eu já deixei passar várias vezes várias mentiras que contaram de mim. O povo: ‘deixa pra lá’. E a mentira vira verdade. Acabou. Se for falar mentira, prova que é verdade”.

Um novo lar para Zé Felipe

O cantor Zé Felipe está encarando de frente uma nova fase em sua vida. Depois de cinco anos de casamento, ele se separou da influencer Virginia Fonseca há alguns dias e já pensa em encontrar um novo lar. Desde que voltou de Portugal, ele está hospedado na casa dos pais e pretende se mudar em breve.

De acordo com o colunista Leo Dias, o cantor quer uma nova casa para morar sozinho. Inclusive, ele quer encontrar uma casa no mesmo condomínio onde a ex-mulher mora para ficar perto dos filhos. Afinal, ele quer fazer parte da rotina das crianças.

Vale destacar que Zé e Virginia já demonstraram que foi uma separação amigável e eles continuam convivendo. Na segunda-feira, 2, ele foi até a sua antiga casa para tomar café da manhã com os filhos e treinar na academia do local. Além disso, os dois foram juntos para a festa de aniversário da filha mais velha e, nesta terça-feira, 3, se encontraram logo cedo para abrirem os presentes da herdeira.

