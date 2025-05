A tragédia que tirou a vida da primeira esposa e da filha de Joe Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden viveu a dor profunda de perder a primeira esposa e a filha no mesmo dia. Saiba o que aconteceu

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden se tornou manchete internacional nesta semana ao revelar que está com câncer na próstata com metástase nos ossos. Com isso, outra história triste do seu passado veio à tona: a tragédia que matou sua primeira mulher e a filha. Relembre o que aconteceu:

No ano de 1972, Joe Biden era casado com Neilia e era pai de 3 crianças: Robert, Beau e Naomi. Na época, ele tinha acabado de vencer a eleição ao Senado com a ajuda de toda a família e estava radiante. Perto do Natal, a família foi atingida pela dor profunda com as mortes de Neilia e Naomi.

No dia 18 de dezembro, Neilia saiu de casa para comprar a árvore de Natal com os três filhos. No caminho, ela se envolveu em um acidente de carro. O veículo da família colidiu contra um caminhão que carregava milho. O carro foi jogado longe e a mãe e a filha caçula, de 1 ano, não resistiram e morreram ao chegarem ao hospital. Os dois meninos foram internados: Robert teve fraturas no crânio e Beau quebrou a perna.

Na época, Biden ficou desolado. "Nos primeiros dias, eu me sentia preso num constante crepúsculo de vertigem, como num sonho em que você está caindo... só que eu estava sempre caindo. Comecei a entender como o desespero leva as pessoas a desistir; como o suicídio não era apenas uma opção, mas uma opção racional. Então, eu olhava para Beau e Hunter dormindo e me perguntava que terrores os sonhos deles traziam, e me perguntava quem explicaria para meus filhos a minha partida também. E eu sabia que não tinha escolha além de lutar para continuar vivo", disse ele em um trecho de sua autobiografia, chamada Promises to keep, de 2008.

Ao todo, Biden teve 4 filhos: Beau (que morreu em 2015 em decorrência do câncer no cérebro), Robert, Naomi (que morreu com 1 ano) e Ashley (única filha com a atual esposa, Jill Biden).

O que a equipe disse sobre o diagnóstico de Biden?

Em um comunicado oficial no domingo, 18, a equipe de Joe Biden informou que ele foi diagnosticado após uma consulta médica na semana passada. "Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado devido a um novo achado de um nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes", afirmaram.

E completaram: "Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea. Embora represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz. O presidente e sua família estão analisando as opções de tratamento com seus médicos".

