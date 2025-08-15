Totia Meireles faz rara aparição com o marido, Jaime Rabacov, no shopping

Discreta com a vida pessoal, a atriz Totia Meireles é fotografada em passeio com o marido, Jaime Rabacov, em shopping do Rio de Janeiro

A atriz Totia Meireles aproveitou a tarde desta sexta-feira, 15, para curtir um passeio ao lado de seu marido, Jaime Rabacov. Os dois foram fotografados de mãos dadas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Os dois são casados há mais de 30 anos e levam uma vida discreta e longe dos holofotes. Inclusive, eles viveram em casas separadas por muito tempo.

Há pouco tempo, ela contou que eles vivem em cidades diferentes por causa de seus trabalhos e gostam desta dinâmica no relacionamento.

“Na pandemia a gente morou junto e adorei. Foi como me casar de novo! Agora, a gente se separou! Eu voltei para o Rio por conta do trabalho. Mas nos vemos aos finais de semana. Não tem um modelo que eu goste mais, depende do que o momento oferece”, disse ela na revista CARAS.

Na televisão, a artista está longe das novelas desde Verão 90, exibida em 2019. Desde então, a atriz tem se dedicado ao cinema e tem três filmes no forno para ser lançados nos próximos meses. "Minha saudade é só de trabalhar e isso tenho feito bastante. Fiz uma participação na série Detetives do Prédio Azul, do Gloob, e tenho três filmes para serem lançados: Uma Carta para Papai Noel, As Visões de Ulisses e Todo Mundo Tem Problemas Com o Amor. Às vezes, dá vontade de fazer uma novela, porque é outro clima".

Totia Meireles e o marido - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Totia Meireles passou por uma fase muito delicada em sua vida, no final de 2023. Em entrevista a CARAS Brasil, a consagrada atriz revelou que descobriu um câncer de mama em setembro. No mês seguinte, retirou o nódulo e passou por uma mastectomia.

“Passei por um momento muito difícil agora. Na verdade, nunca falei sobre isso, é a primeira vez. Tive um câncer de mama há pouco tempo. Graças a Deus, peguei muito no início. Descobri em exames de rotina. Ele (nódulo) estava muito pequenininho, sete milímetros. Isso foi em setembro do ano passado. Final de outubro, operei. Quer dizer, estou com cinco meses de operada”, diz.

A atriz precisou retirar as duas mamas. E não foram prescritos para ela, os tratamentos de radioterapia e quimioterapia. “Tirei as duas mamas e coloquei próteses. O nódulo foi só em uma, mas o meu médico achou por bem tirar as duas. Saí da cirurgia já com as próteses bonitinhas... Você refaz o seu seio, fica com outro seio, retira toda a glândula mamária. Tirei tudo e saí de lá com peitinho de menina-moça, toda bonitinha (risos). Como foi no início e tirei toda a mama, não precisei fazer radio e nem quimioterapia. Então, agora, estou curada. Estou fazendo um tratamento que normalmente a gente faz. Durante cinco anos, vou tomar um remédio, mas estou curada. É a primeira vez que estou falando porque estou me sentindo preparada para falar, porque é uma fase muito difícil que a gente passa”, ressalta.

Para quem está passando pela mesma situação que a artista passou, Totia aconselha: “Foi muito no início e o tipo de câncer (que ela teve). Existem quatro tipos de câncer de mama; dois menos agressivos e outros dois mais agressivos. Mas qualquer um que você tenha ou venha a ter e pega no início, tem cura. E hoje estou curada. Fiz outro exame também, que manda para os Estados Unidos, para ver, mais ou menos e entre aspas, o DNA, para ver se, realmente, o meu tipo de câncer não precisava fazer a quimio e deu menos de um por cento de vantagem de fazer quimioterapia. Realmente não precisei fazer, então estou curada. Fica um alerta para todas porque o que eu passei, peguei no início, tem cura. Graças a Deus estou curada, então fica o alerta”.