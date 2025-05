Tony Tornado celebra 95 anos com novo personagem e homenagem na série 'Tributo'

O ator Tony Tornado está no elenco de 'Êta Mundo Melhor', próxima novela das 18h da Globo, e também será homenageado na série 'Tributo'

Tony Tornado fará 95 anos ano na próxima segunda-feira, 26, e segue a topo vapor. O ícone da música, do teatro e da televisão brasileira voltará às novelas em breve e também será o grande homenageado do especial 'Tributo', da TV Globo.

O está de volta à dramaturgia em Êta Mundo Melhor, a próxima novela das 18h da TV Globo. No folhetim, que tem a direção artística de Amora Mautner, o artista interpreta um personagem com forte carga dramática e simbólica, que promete tocar o público com uma trama sensível e necessária.

A escalação reforça não apenas sua potência como ator, mas o reconhecimento da indústria sobre a importância de sua presença e representatividade na teledramaturgia atual.

'Tributo' homenageia Tony Tornado

O ator Tony Tornado é o homenageado de Tributo, que será exibido nesta sexta-feira, 23, após o Globo Repórter. No programa, o público vai conhecer um pouco da história e da luta que o artista travou para conquistar seus sonhos.

"Esse nome é muito forte. Tornado. Não é rodamoinho, é Tornado mesmo!", disse ele. "Teve uma época em que eu dancei muito e fiquei conhecido também pela dança, que era um mise-en-scène interessante, diferente. Não inventei nada, trouxe tudo isso de fora", revelou.

Quando tinha apenas 12 anos, Tony pegou a estrada pela primeira vez, rumo ao sonho de ser paraquedista no Rio. Desde então, seus caminhos foram muitos, sendo o mais especial o que o levou ao Harlem, em Nova York, onde testemunhou a efervescência do movimento negro e um novo estilo musical representado por nomes como James Brown e Chubby Checker.

O período foi fundamental para a sua formação como artista. O ator também conta sua história inusitada com Janis Joplin e sobre a época da ditadura militar, que lhe obrigou a deixar o Brasil, cada vez mais incomodada com seu espírito combativo.

Vale lembrar que Tony Tornado fez sua estreia em novelas com "Jerônimo, o Herói do Sertão" (1972) na TV Tupi. Em 1976, ele foi contratado pela Globo, atuando em atrações que marcaram o humor e em diversas novelas.

