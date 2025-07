Tony Salles revela por que não foi à festa da filha com Scheila Carvalho

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles, Giullia, completou 15 anos e celebrou a data em grande estilo. E a ausência do pai da menina chamou atenção

A filha de Scheila Carvalho e Tony Salles, Giullia, completou 15 anos no dia 22 de junho e celebrou a data em grande estilo. Depois de comemorar a ocasião a bordo de um iate de luxo em Dubai, a adolescente ganhou uma festa especial em sua casa no Brasil. Contudo, um detalhe chamou a atenção dos seguidores: a ausência do pai da menina.

"Cadê o Tony Salles?", quis saber um internauta. "Tava trabalhando uai.O pai trabalha todo final de semana, minha gente. As contas chegam todo mês", respondeu o artista. Scheila Carvalho também comentou a ausência do cantor.

"Cadê o marido?", escreveu outra pessoa. "Comemoramos na viagem! Essa festa foi para os amigos dela. Alguém tem que trabalhar, né, fia?", ela respondeu. "Linda festa, parabéns! Senti falta do Tony (o pai estava off)", falou outra seguidora. "Off na festa e ON nos palcos! Trabalhando, né?", rebateu a influenciadora.

Tony Salles sobre ausência na festa da filha

Como foi a festa?

Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da festa organizada em sua mansão. Com decoração em tons de rosa e roxo, o evento reuniu amigos e familiares em um ambiente repleto de flores. O cardápio contou com jantar japonês, além de drinks, doces e outras delícias.

"Um resumão da festa que preparamos para Giullia comemorar com os amigos seus 15 anos! Teve dança, risadas, emoção e muita pose pra foto! Foi tudo tão especial que ainda estamos com glitter na alma e sorriso no rosto! E nada disso seria possível sem uma galera de peso que fez acontecer!

Aos fornecedores top, parceiros de missão e amigos que ajudaram em cada detalhe: vocês arrasaram demais! Obrigada por fazerem parte desse momento mágico (e inesquecivelmente animado)!", contou a famosa sobre o evento especial.

