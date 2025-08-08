Tony Ramos diz que aprendeu sobre sexo com a avó: 'Arregalei o olho'

Criado pela mãe e avó, Tony Ramos diz como foi aprender sobre sexo e assunto masculinos sem ter o pai em sua criação; veja
O ator Tony Ramos, de 76 anos, foi criado pela mãe e avó. Em entrevista para o jornal O Globo, o famoso comentou como foi ser criado sem a presença do pai. No ar até então em Dona de Mim, novela das sete como Abel, que morreu em um acidente de carro, ele revelou que aprendeu sobre sexo com a avó.
Quando estava na fase dos 13 e 14 anos, a senhora o questionou sobre ter "vontade de mulher". Tony então contou como foi o momento: "Arregalei o olho. Essas coisas marcam. Ela continuou: 'Isso é normal, se você sentir vontade, quando um dos seus tios chegarem, conversam com você'. Talvez só quisesse dizer alguma coisa sobre, enfim, um lugar onde houvesse profissionais, sei lá".
O global então relembrou um tio: "Sua avó andou falando comigo, mas não tá na hora, relaxa, quando for, eu te aviso". Tony Ramos ainda falou sobre a ausência do pai: "Me marcou a partir do momento em que fui descobrindo a vida. Algumas perguntas, até sobre sexo mesmo, a gente fica mais confortável ao fazer para um homem, no caso, o pai, na hora do jantar... Perguntas que fiz depois para tios, amigos, colegas. Mas tive o olhar dessas duas mulheres com muito vigor e amor".
O ator Tony Ramos passou por um grande susto em sua saúde no ano passado. O artista precisou realizar às pressas duas cirurgias na cabeça após receber o diagnóstico de hematoma subdural. Hoje, ele está totalmente recuperado e no ar com a atual novela das sete Dona de Mim, da Globo, mas já desabafou sobre este quadro no passado:
"Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha... e por ali se faz uma cultura, com esse liquor. E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein–Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein–Barr despertou, se aproveitou e gerou isso", contou Tony Ramos durante participação no programa Mais Você, da Globo.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele explica.
"É um acúmulo de sangue entre o cérebro e uma de suas membranas protetoras, chamada dura-máter. Ele pode ser classificado como agudo ou crônico. Em ambos os casos, o sangue acumulado pode comprimir o cérebro e causar sintomas como dor de cabeça, confusão mental ou alterações neurológicas mais graves", declara. Leia mais aqui!
