CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Tony Ramos diz que aprendeu sobre sexo com a avó: 'Arregalei o olho'
Atualidades / História

Tony Ramos diz que aprendeu sobre sexo com a avó: 'Arregalei o olho'

Criado pela mãe e avó, Tony Ramos diz como foi aprender sobre sexo e assunto masculinos sem ter o pai em sua criação; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 10h33

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tony Ramos diz que aprendeu sobre sexo com a avó
Tony Ramos diz que aprendeu sobre sexo com a avó - Foto: Globo/ Leo Rosario

O ator Tony Ramos, de 76 anos, foi criado pela mãe e avó. Em entrevista para o jornal O Globo, o famoso comentou como foi ser criado sem a presença do pai. No ar até então em Dona de Mim, novela das sete como Abel, que morreu em um acidente de carro, ele revelou que aprendeu sobre sexo com a avó.

Quando estava na fase dos 13 e 14 anos, a senhora o questionou sobre ter "vontade de mulher". Tony então contou como foi o momento: "Arregalei o olho. Essas coisas marcam. Ela continuou: 'Isso é normal, se você sentir vontade, quando um dos seus tios chegarem, conversam com você'. Talvez só quisesse dizer alguma coisa sobre, enfim, um lugar onde houvesse profissionais, sei lá".

O global então relembrou um tio: "Sua avó andou falando comigo, mas não tá na hora, relaxa, quando for, eu te aviso". Tony Ramos ainda falou sobre a ausência do pai: "Me marcou a partir do momento em que fui descobrindo a vida. Algumas perguntas, até sobre sexo mesmo, a gente fica mais confortável ao fazer para um homem, no caso, o pai, na hora do jantar... Perguntas que fiz depois para tios, amigos, colegas. Mas tive o olhar dessas duas mulheres com muito vigor e amor".

Médico explica diagnóstico que provocou a internação de Tony Ramos

O ator Tony Ramos passou por um grande susto em sua saúde no ano passado. O artista precisou realizar às pressas duas cirurgias na cabeça após receber o diagnóstico de hematoma subdural. Hoje, ele está totalmente recuperado e no ar com a atual novela das sete Dona de Mim, da Globo, mas já desabafou sobre este quadro no passado:

"Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha... e por ali se faz uma cultura, com esse liquor. E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein–Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein–Barr despertou, se aproveitou e gerou isso", contou Tony Ramos durante participação no programa Mais Você, da Globo. 

O que diz o especialista? 

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele explica. 

"É um acúmulo de sangue entre o cérebro e uma de suas membranas protetoras, chamada dura-máter. Ele pode ser classificado como agudo ou crônico. Em ambos os casos, o sangue acumulado pode comprimir o cérebro e causar sintomas como dor de cabeça, confusão mental ou alterações neurológicas mais graves", declara. Leia mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Tony Ramos
Tony Ramos Tony Ramos   

Leia também

Uau!

Maíra Cardi reaparece com fotos de grávida - Reprodução/Instagram/@fracaodotempo

Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão

Como assim?

Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca pode enfrentar perdas e fim de programa no SBT, diz tarólogo

Desabafo

Gabi Prado - Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Prado lamenta após publicar foto do filho por engano: 'Já fui do céu ao inferno'

Decisão

Neymar Jr e Bruna Biancardi - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Neymar e Bruna Biancardi tomam decisão após descobrirem que estavam sendo vigiados

Desabafo

Bella Campos - Foto: Reprodução/Instagram

Bella Campos se emociona ao relembrar experiência marcante: 'Foi um desespero'

Família

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Gilberto Gil faz homenagem comovente a Preta Gil no dia em que ela faria 51 anos: 'Sem fim'

Últimas notícias

SimonyEm remissão do câncer, Simony revela que fé a ajudou durante tratamento
Virginia FonsecaVirginia Fonseca pode enfrentar perdas e fim de programa no SBT, diz tarólogo
Carolina Dieckmmann mostra carta que recebeu de Preta GilCarolina Dieckmmann mostra presente que recebeu de Preta Gil: 'Feito por ela'
Fausto SilvaTransplante de Faustão: Como funciona o processo e a fila de espera no Brasil
Jéssica Reis, Daniel e João PauloFilha de João Paulo, Jéssica Reis segue os passos do pai e estreia na música
A atriz Mariana Sena ao lado do marido, Elzo Vieira, e da filha, AyomiMariana Sena abre o jogo sobre transformações da maternidade: 'Me trouxe segurança'
Luan PereiraTarólogo faz previsão para a vida pessoal de Luan Pereira: ‘Chegando'
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga sobre segredo de casamento de Lore Improta e Léo Santana: 'Reflexos profundos'
Afonso dá primeiro sinal de leucemiaVale Tudo: Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente
Dudu Nobre é pai de quatro filhosDudu Nobre fala sobre paternidade e relação com os filhos: 'Meu quarteto fantástico'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade