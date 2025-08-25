CARAS Brasil
  2. Tony Ramos completa 77 anos; ator quase perdeu seu casamento por uma novela
Atualidades / PERRENGUE

Tony Ramos completa 77 anos; ator quase perdeu seu casamento por uma novela

Galã de novelas, Tony Ramos se casou com Lidiane Barbosa em 1969 na Igreja Nossa Senhora do Brasil, mas quase teve cerimônia arruinada por um folhetim

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 25/08/2025, às 13h23 - Atualizado às 13h48

Nesta segunda-feira, 25, Tony Ramos completa 77 anos - Foto: Globo/ Leo Rosario
Nesta segunda-feira, 25, Tony Ramos completa 77 anos. O ator, figura renomada da televisão brasileira, começou carreira na TV Tupi há 6 anos e já interpretou centenas de personagens em folhetins, filmes ou nos palcos nacionais.

Tony Ramos começou na TV Tupi em 1964 participando de esquetes do programa Novos em Foco e, no ano seguinte, estreou no seu primeiro folhetim, A Outra, como Vevé. A partir daí, o ator passou a ganhar cada vez mais destaque na emissora e entre o público brasileiro, tornando-se rapidamente um dos rostos mais conhecidos da dramaturgia.

Aos 21 anos, em 1969, Ramos subiu ao altar da Igreja Nossa Senhora do Brasil em São Paulo, ao lado de Lidiane Barbosa com diversas estrelas da época na lista de convidados. No entanto, o casal quase teve a cerimônia arruinada por conta da novela que o ator participava na época.

Nino, o Italianinho, folhetim clássico da TV Tupi, estava no ar na época sob direção do autor da trama Geraldo Vietri, que marcou a gravação de diversas cenas para o dia do casório de seu protagonista, fazendo com que o ator precisasse sair correndo das gravações para chegar à tempo da cerimônia.

Segundo o livro Geraldo Vietri - Disciplina é Liberdade, escrito por Vilmar Ledesma, o dramaturgo, que também era padrinho de casamento de Tony Ramos, teria negado o dia de folga do ator e afirmado que: "Agora, mais do que nunca, esse menino precisa trabalhar".

Na mesma obra, a atriz Aracy Balabanian, que ocupou o lugar de madrinha de casamento ao lado de Geraldo, relembrou que o noivo correu para fazer a barba e não se atrasar, mas que mesmo com a correria, tudo deu certo: "Choramos muito na igreja, parecia que era uma primeira comunhão, devido à juventude dos noivos", contou.

Embora tivessem discordado no trabalho, Geraldo presenteou o casal com uma geladeira, que, na época, era cara e considerada um artigo de luxo. Ainda segundo o livro de Ledesma, Tony definiu o novelista como um "homem temperamental, doce, sensível, tranquilo, reservado, muito discreto".

