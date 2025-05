Tom Cruise come pipoca de forma inusitada e vira assunto na web; assista!

Um vídeo do ator estadunidense Tom Cruise, de 62 anos, está repercutindo na web após ele ter sido flagrado comendo pipoca de maneira inusitada. Isso porque, no registro, o astro apareceu durante uma das sessões de seu novo filme 'Missão Impossível - O Acerto Final', em Londres, levando o milho até a boca por meio de movimentos longos e intensos.

Cruise, que é conhecido por dispensar dublês nas filmagens em que atua, inclusive, derrubou alguns grãos ao comer pipoca ao seu modo. O vídeo, publicado no X (antigo Twitter), já conta com quase cinco milhões de visualizações.

"Preciso que vocês vejam que é ASSIM que ele come pipoca", escreveu o internauta que publicou o flagra na legenda da publicação.

"Acho que gosto ainda mais dele agora", escreveu uma fã; "Por que é tão caótico?", questionou mais um. "Deixando montanhas de pipoca no chão em seu rastro", adicionou outro.

Confira, abaixo, o flagra do momento:

To add onto the Tom/popcorn lore: I need y’all to realize THIS is how he eats popcorn pic.twitter.com/TZ9UT3xcxb