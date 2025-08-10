CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Tom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade
Atualidades / ENTREVISTA

Tom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade

Tom Cavalcante relembra em entrevista à CARAS Brasil no Dia dos Pais o início da carreira enquanto vivia a paternidade e descreve o nascimento da neta.

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 18h12

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tom Cavalcante acompanhou o nascimento da primeira neta - Foto: Reprodução/Instagram
Tom Cavalcante acompanhou o nascimento da primeira neta - Foto: Reprodução/Instagram

Com humor afiado e carisma de sobra, Tom Cavalcante (63) está vivendo uma fase que mistura nostalgia e emoção inédita. No ar com o programa Acerte ou Caia, da Record TV, o humorista acaba de ganhar um novo papel na vida: o de avô. A chegada da neta Antonella, na última sexta-feira, 8, trouxe à tona lembranças de sua trajetória como pai e reflexões sobre o legado que deseja deixar para as próximas gerações.

Ao recordar os primeiros passos na paternidade, Tom não esconde que o caminho foi repleto de desafios. “Foram muitos! Os mais duros ficaram por conta de me firmar na carreira, inicialmente de radialista em Fortaleza, paralelo ao sonho de ir para o Rio ser comediante ao lado do mestre Chico Anysio! Tudo isso com o nascimento de Ivete e Ivens! Tempos de decisões difíceis! Deus aliviou a barra me dando caminhos de ir conciliando essa longa ponte aérea!”, relembra em entrevista à CARAS Brasil.

O artista, que sempre foi reconhecido pelo bom humor, garante que em casa também sabia dosar a brincadeira com a responsabilidade. “Na fase de adolescente eu era o cara da graça! No módulo pai, passei a me comportar para dar exemplo às crianças!”, diz, com o cuidado de quem sempre buscou ser referência para os filhos.

Agora, estreando no universo dos 'avós', Tom se entrega à experiência com entusiasmo. “Sou novo na dádiva de ser avô, mas já senti que existe sim essa mágica relação de deixar a vida nos levar! São horas incansáveis de atividades que eu nunca imaginei praticar! As crianças já vêm com baterias realmente carregadas!”, diverte-se.

E se depender dele, o bom humor vai ser herança de família. “Acho que eles vão aprender a imitar muitos bichos, dar muitos sustos, usar todas as minhas máscaras, fazer muitas mágicas e serem muito felizes”, projeta.

Emocionado com o nascimento da neta, Tom conta que viveu o momento de perto. “Estou emocionado até agora! Tive o privilégio de acompanhar todo o procedimento cirúrgico e tudo é muito fora do que conhecemos do nosso universo! Que espetáculo é a vocação de um obstetra e seus auxiliares para a chegada de um bebê!”, descreve o apresentador.

Neste Dia dos Pais, a comemoração está tendo um sabor especial. “Uma experiência incrível! Sou grato a Deus por essa oportunidade!”, celebra o humorista, agora com o coração dividido entre o riso dos palcos e a alegria do colo de avô.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TOM CAVALCANTE:

Paulo Henrique Lima

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

Tom cavalcante
Tom Cavalcante Tom Cavalcante   

Leia também

Eita!

Jéssica Beatriz reage ao ver vídeo da mãe de Virginia - Reprodução/Instagram

Jéssica Beatriz defende Zé Felipe após vídeo da mãe de Virginia: 'Pai é pai'

Explicou!

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia - Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

Pai de primeira viagem!

Guilherme e Marcela Fortunato - Foto: Reprodução/Instagram

Guilherme sobre expectativa pela chegada do filho: 'Uma mistura de ansiedade e amor'

Eita!

Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia - Reprodução/Instagram

Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia

Eita!

Zé Felipe revela se já beijou alguém desde fim do casamento - Reprodução/Instagram

Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca

Uau!

Virginia ganha caixa luxuosa de morango do amor - Reprodução/Instagram

Virginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja

Últimas notícias

Lucas LetoDança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho
Guilherme e Marcela FortunatoGuilherme sobre expectativa pela chegada do filho: 'Uma mistura de ansiedade e amor'
A atriz Tereza SeiblitzTarólogo prevê eliminação de Tereza Seiblitz na Dança dos Famosos: 'Vai emocionar'
Álvaro Xaro é um dos participantes da Dança dos FamososÁlvaro Xaro revela maior desafio no Dança dos Famosos e faz promessa para o funk: 'Ansioso'
Poliana Rocha enaltece papel de Zé Felipe como paiApós vídeo de mãe de Virginia, Poliana Rocha enaltece Zé Felipe: 'Pai é pai'
Tom Cavalcante acompanhou o nascimento da primeira netaTom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade
Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para VirginiaMargareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia
Silvero PereiraTarólogo prevê o futuro de Silvero Pereira na Dança dos Famosos: ‘Por amor’
Rafaella Justus faz declaração para Roberto JustusNo Dia dos Pais, Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus
Elenco da Dança dos Famosos 2025Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade