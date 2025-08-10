Tom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade

Tom Cavalcante relembra em entrevista à CARAS Brasil no Dia dos Pais o início da carreira enquanto vivia a paternidade e descreve o nascimento da neta.

Com humor afiado e carisma de sobra, Tom Cavalcante (63) está vivendo uma fase que mistura nostalgia e emoção inédita. No ar com o programa Acerte ou Caia, da Record TV, o humorista acaba de ganhar um novo papel na vida: o de avô. A chegada da neta Antonella, na última sexta-feira, 8, trouxe à tona lembranças de sua trajetória como pai e reflexões sobre o legado que deseja deixar para as próximas gerações.

Ao recordar os primeiros passos na paternidade, Tom não esconde que o caminho foi repleto de desafios. “Foram muitos! Os mais duros ficaram por conta de me firmar na carreira, inicialmente de radialista em Fortaleza, paralelo ao sonho de ir para o Rio ser comediante ao lado do mestre Chico Anysio! Tudo isso com o nascimento de Ivete e Ivens! Tempos de decisões difíceis! Deus aliviou a barra me dando caminhos de ir conciliando essa longa ponte aérea!”, relembra em entrevista à CARAS Brasil.

O artista, que sempre foi reconhecido pelo bom humor, garante que em casa também sabia dosar a brincadeira com a responsabilidade. “Na fase de adolescente eu era o cara da graça! No módulo pai, passei a me comportar para dar exemplo às crianças!”, diz, com o cuidado de quem sempre buscou ser referência para os filhos.

Agora, estreando no universo dos 'avós', Tom se entrega à experiência com entusiasmo. “Sou novo na dádiva de ser avô, mas já senti que existe sim essa mágica relação de deixar a vida nos levar! São horas incansáveis de atividades que eu nunca imaginei praticar! As crianças já vêm com baterias realmente carregadas!”, diverte-se.

E se depender dele, o bom humor vai ser herança de família. “Acho que eles vão aprender a imitar muitos bichos, dar muitos sustos, usar todas as minhas máscaras, fazer muitas mágicas e serem muito felizes”, projeta.

Emocionado com o nascimento da neta, Tom conta que viveu o momento de perto. “Estou emocionado até agora! Tive o privilégio de acompanhar todo o procedimento cirúrgico e tudo é muito fora do que conhecemos do nosso universo! Que espetáculo é a vocação de um obstetra e seus auxiliares para a chegada de um bebê!”, descreve o apresentador.

Neste Dia dos Pais, a comemoração está tendo um sabor especial. “Uma experiência incrível! Sou grato a Deus por essa oportunidade!”, celebra o humorista, agora com o coração dividido entre o riso dos palcos e a alegria do colo de avô.

