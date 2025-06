Tom Brady impressiona ao mostrar fotos dos filhos com Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady posa ao lado de Benjamin e Vivian, que ele teve com Gisele Bündchen; altura dos filhos impressiona

Nesta segunda-feira, 16, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, de 47 anos, mostrou novas fotos ao lado dos filhos: Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, durante uma viagem ao Japão . Nas imagens, os jovens, que são fruto do relacionamento dele com a modelo Gisele Bündchen, de 44, chamam a atenção pela altura deles.

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady, de 47 anos de idade, abriu o álbum de fotos de uma viagem com os dois filhos mais novos - Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12 - que ele teve com a supermodelo Gisele Bündchen, 44. O trio apareceu curtindo o Japão juntos visitando restaurantes, um jardim oriental, tendo uma tarde de compras... entre outros passeios.

"Japão, nós te amamos! Nós nos divertimos tanto! Obrigado pela hospitalidade e beleza! Que cultura incrível de honra, respeito e disciplina. Da história, às tradições, todos os dias aprendendo, rimos e amamos - a comida, as lojas, as pessoas, os animais e tudo o mais! Estas viagens nos marcam e lembramos do quanto há para aprender quando saímos das nossas rotinas e vemos o mundo juntos", escreveu na legenda da publicação.

Benjamin, Vivian e Tom Brady - Foto: Reprodução/Instagram

Brady também é pai de John, de 17 anos, com a atriz Bridget Moynahan. Já Gisele é mãe de River, de quatro meses, do namoro dela com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente.

Gisele Bündchen posta primeira foto com o filho caçula no Dia das Mães

No último Dia das Mães, celebrado no dia 11 de maio, Gisele publicou a primeira foto em que apareceu ao lado do caçula, River . O bebê nasceu em fevereiro deste ano.

No carrossel de fotos, Gisele também postou uma foto em que aparece com os filhos mais velhos Benjamin e Vivian.

"Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença. Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor para vocês", escreveu. Veja!

