Tom Brady, ex de Gisele Bündchen, estaria vivendo romance com atriz famosa

Tom Brady e Sofia Vergara estariam vivendo um “romance de verão” na Espanha, segundo o que disse uma fonte a site norte-americano

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady e a atriz colombiana Sofia Vergara foram vistos juntos na Europa, o que despertou especulações sobre um possível envolvimento amoroso. De acordo com o site Page Six, os dois estariam vivendo um “romance de verão” e passaram alguns dias na Espanha.

A aproximação teria ocorrido durante uma viagem de dois dias a bordo do luxuoso iate Luminara, cruzeiro da Ritz-Carlton Yacht Collection, que partiu de Roma com um grupo seleto de convidados. Entre os presentes estavam celebridades como Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson, Anitta e Irina Shayk, esta última, inclusive, é ex-affair de Brady.

Durante um jantar de gala no cruzeiro, uma fonte revelou ao site que Brady tomou a iniciativa de se sentar ao lado de Vergara. “Ele pediu para trocar de lugar para sentar ao lado dela no jantar”, contou a pessoa ligada ao evento.

Desde então, os dois foram vistos em clima de proximidade em Ibiza. A atriz tem compartilhado registros de sua estadia nas redes sociais.

Sofia Vergara faz aniversário e ganha flores

Nesta quinta-feira, 10, Sofia está completando 53 anos. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto ao lado de um enorme buquê de flores coloridas, gesto que coincidiu com os boatos sobre o possível romance.

Na imagem, a atriz aparece ao lado do buquê e limitou-se a agradecer na legenda, sem revelar o remetente do presente. O gesto só aumentou as especulações dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Romance ainda sem confirmação oficial

Até o momento, os representantes de Tom Brady e Sofia Vergara não comentaram os rumores. A atriz está solteira desde o fim do casamento com o ator Joe Manganiello.

Vale lembrar que, antes de desembarcar na Espanha, a atriz foi vista com o empresário Douglas Chabbott, de 39 anos, durante uma passagem por Roma. Internautas especularam que os dois estariam vivendo um affair.

Por outro lado, Brady tem sido visto em eventos sociais e também aproveitou o verão europeu para passar um tempo com sua filha, Vivian, fruto da relação com Gisele Bündchen.

