Tirullipa assume erro após traição ser exposta: ‘Pedi perdão’

Tirullipa admite que cometeu erros em seu casamento depois de suposta traição ser exposta na internet: ‘Extremamente envergonhado'

O humorista Tirullipa se pronunciou oficialmente após ter sua vida pessoal exposta na internet. Nesta semana, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, divulgou áudios e prints de conversas dele com outra mulher, sendo que ele é casado há mais de 15 anos. Com a suposta traição repercutindo nas redes sociais, ele resolveu admitir que errou.

Sem revelar detalhes do que aconteceu no passado, Tirullipa apenas comentou que está envergonhado, que já pediu perdão para a esposa e que está comprometido a mudar .

"Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias! Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu passado. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros”, disse ele.

E completou: "Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las. Hoje, minha prioridade é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, honrando aqueles que acreditam em mim e no meu processo de transformação. Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família e estou buscando ajuda profissional e em todas as áreas para me tornar quem de fato preciso ser! Mais uma vez, perdão a todos que feri diante disso e para que minha família seja poupada de mais exposição peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso”.

Outro pedido de desculpas de Tirullipa

Em dezembro de 20222, o humorista Tirullipa voltou a falar sobre a polêmica que aconteceu durante a Farofa da Gkay. Ele deixou o evento após ser acusado de puxar o biquíni das mulheres durante uma brincadeira na piscina. Agora, ele pediu o fim dos ataques conta a sua família e disse que assumiu o seu erro.

"Gente, por favor, se vocês querem bater em mim, sites de fofoca, a galera que está batendo, batam em mim. Não coloquem minha família no meio disso, pelo amor de Deus", disse ele.

E completou: "As minhas filhas não têm nada a ver com isso, a minha esposa não tem nada a ver. Eu vou pagar pelo o que eu fiz, eu estou pagando. Não cometi nenhum crime, eu não sou criminoso. Eu sou um palhaço. Eu sou um cara que leva alegria".

Por fim, ele relembrou a situação polêmica. "Mas todo mundo estava aplaudindo, batendo palmas, rindo da minha brincadeira. Ninguém foi lá para me dar um conselho. Eu peço, pelo amor de Deus, não batam na minha família. Respeitem minha mulher, minhas filhas. Eu assumi o erro e vou pagar por isso", declarou.

Tirullipa é filho de Tiririca

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Tirullipa falou sobre sua relação com o pai, o humorista Tiririca, e relembrou como foi a batalha para desvencilhar sua carreira artística com a do pai. Ao longo de toda a sua trajetória como palhaço e humorista, Tirulippa precisou encarar as comparações. E não foi nada fácil. “Foi muito difícil, porque o jeito de falar é igual, a voz é igual, o corpo é igual (...) Foi uma luta porque meu pai sempre foi meu super-herói. As crianças tinham o Batman, o Homem-Aranha, o Super-Homem, e eu tinha o Tiririca como o meu super-herói. Então, vivia e respirava Tiririca. Quando vi aquele palhaço, pensei: Quero ser igual esse cara”, conta.

“Depois, cresci e aí ficaram dois Tiriricas. A mídia disse que eu precisava ter a minha própria identidade, a cobrança foi muito grande: ‘Ah, o cara é bom, mas imita o pai, papagaio do Tiririca’ (...) Essas piadas começaram naquela época, e foi muito sofrido para mim. Mas entendi que ser parecido com meu pai, sim; carregar o legado dele, sim; mas ser a cópia dele, não. Eu tinha que ter a minha própria identidade, não daria para usar a mesma identidade para os dois. E aí, Deus foi me dando o caminho, meu pai me ajudou muito nesse processo e agora posso dizer que tenho minha própria identidade também”, completa.