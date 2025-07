Tio de Preta Gil, Caetano Veloso fala sobre morte da sobrinha: 'Choro'

Você sabia? Caetano Veloso foi tio de Preta Gil e cantor lamentou a morte da cantora; entenda o parentesco entre os dois

O cantor Caetano Veloso prestou uma homenagem para Preta Gil na rede social, nesta segunda-feira, 21, um dia após a morte da filha de Gilberto Gil. Lamentando o falecimento precoce da artista, que partiu aos 50 anos por conta de um câncer, ele falou sobre o quanto considerava a sobrinha.

Para quem não sabe, o cantor foi casado com Dedé Gadelha, a irmã da mãe da cantora, Sandra Gadelha. A relação entre os dois durou entre 1967 e 1986. Apesar do término, Caetano Veloso chamava Preta de "sobrinha preferida".

"Pretinha se foi aos 50. Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim, desde criancinha. Veio muito em minha cabeça a minicanção de Gil sobre Moreno e ela (que eram primos carnais). Muito difícil aguentar. Penso em Gil. Penso em todos. Nem consigo dizer o que sinto", escreveu o artista.

Preta Gil faleceu neste domingo, 20, após não resistir em sua luta contra o câncer, que acontecia desde 2023. A cantora estava em Nova York, nos EUA, tentando um tratamento experimental. Segundo o Portal Leo Dias, ela teria morrido depois de tentar voltar ao Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Madrasta de Preta Gil, Flora Gil mostra foto de últimos momentos com a cantora

A empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil compartilhou uma foto de um dos últimos momentos que teve com a enteada, Preta Gil, em Nova York, nos EUA. Nesta segunda-feira, 21, horas depois do anúncio da morte da cantora, a madrasta se declarou na rede social.

Com o registro segurando a mão dela deitada no quarto, onde apareceu também ao lado de Carolina Dieckmmann, a mãe de Bela Gil lamentou a partida precoce da filha de seu marido. A cantora lutava contra o câncer desde 2023 e não resistiu, partindo aos 50 anos. Veja o momento aqui!