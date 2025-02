Tina Calamba investe em novos projetos e sonha com grande amor: 'Focada'

Ex-BBB 23, Tina Calamba abre o jogo sobre vida amorosa e profissional em entrevista à CARAS Brasil

Tina Calamba (31) está focada na vida profissional neste ano. A ex-BBB, que em 2024 namorou o modelo cubado Chanel, está solteira e prepara uma série de novidades que devem impactar o público. Ela, no entanto, não descarta viver uma grande paixão caso o universo colabore.

"Estou solteira, mas esperando um grande amor também. Tô focando em mim. Eu acho que focando em mim eu consigo atrair outras pessoas. Estou gravando muita coisa, não posso dar nome ainda. Lançamento de livro pro primeiro semestre. Tô animada", conta ela em entrevista à CARAS Brasil.

A influenciadora digital caiu nas graças do público durante participação no BBB 23. Mesmo sem o prêmio final, ela conseguiu se sobressair entre os colegas de confinamento e se tornou uma figura querida pelo público. Para se aproximar ainda mais, investe em um curso de teatro e sonha em conseguir papéis nas novelas.

"Eu estou estudando bastante. Mas uma coisa que está mais um pouco para trás, estou priorizando a questão de livro, de gravações de projetos mais nesse lugar comunicador, mas estou estudando bastante", conta.

Sua estadia na casa mais vigiada do Brasil é lembrada com carinho, bem como as conquistas. "O amadurecimento, com certeza. Muito estudo, profissionalismo. Eu acho que foi uma época bem legal e eu soube tirar frutos bons disso. Eu acho que é a questão de eu poder ter um, vou dizer, um bônus. De poder monetizar todos os meus talentos, trabalhar firmemente naquilo que eu sei fazer. Nativo, assim, que tá no meu DNA, que seja ser uma comunicadora, usar minha habilidade em comunicação nas minhas publicidades, desfilando-os, ou fazer projetos desenhados com pessoas que têm um know-how legal de mercado, impactando, lógico, sempre mais pessoas", conclui a influenciadora.

