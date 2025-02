Ticiane Pinheiro publica foto romântica com o marido em Campos do Jordão

A apresentadora Ticiane Pinheiro posa ao lado do marido, o jornalista César Tralli, em registro tirado na cidade em que os dois se casaram, em 2017

A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 48 anos, está curtindo uma viagem em família ao lado do marido, César Tralli, de 54, e da filha caçula, Manuella Tralli, de cinco, em Campos do Jordão, São Paulo. Neste domingo, 2, a filha de Helô Pinheiro aproveitou a ocasião para publicar os registros do passeio e relembrar um momento especial: a cidade em que os dois se casaram.

"Final de semana na cidade em que casamos: Campos de Jordão! Sempre muito romântico e nostálgico", escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Ticiane troca carinhos com o marido, além de fotografar a cidade e a filha mais nova.

Ticiane também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu casamento com o empresário Roberto Justus, 69.

Na seção de comentários: "Família linda. Casal maravilhoso. Manu está cada dia mais linda e esbanjando carisma"; O amor é lindo" e "Lindos. Deus abençoe essa união", foram algumas das mensagens escritas por admiradores na publicação.

Confira, abaixo, o registro:

Ticiane Pinheiro se diverte em dia na praia com a filha caçula, Manuella

Na semana passada, Ticiane Pinheiro aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para se divertir ao ar livre com a filha caçula, Manuella Tralli, na praia de Copacabana.

Na ocasião, a esposa de Cesar Tralli foi vista de biquíni preto no estilo fio-dental. As imagens também mostram que, entre um mergulho e outro, a apresentadora brinca com a filha na areia da praia. Confira!

