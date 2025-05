Ticiane Pinheiro mostra sua situação após festa de Roberto Justus

Após virar a noite na festa de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro mostra como ficou depois de curtir muito e dormir apenas três horas para trabalhar

A apresentadora Ticiane Pinheiro curtiu a festa de Roberto Justus e Ana Paula Siebert até a madrugada desta quinta-feira, 01. Em seus stories da rede social, a jornalista compartilhou sua situação após o grande evento e contou que, mesmo sendo feriado, trabalharia entrando ao vivo no Hoje Em Dia.

Com uma foto no espelho do elevador, a famosa apareceu com a produção comprometida depois de aproveitar muito a comemoração do ex-marido. "Já descabelada e descalça, pronta para tomar banho e dormir. Hoje estou no Hoje em Dia ao vivo!", contou ela ao surgir ao lado de César Tralli.

Após dormir apenas três horas, Ticiane Pinheiro postou uma selfie sem maquiagem contando que já estava indo para seu trabalho na Record TV.

Ao marcar presença no evento com a esposa, César Tralli compartilhou sua emoção ao ver Rafaella Justus, de 15 anos, toda arrumada para celebrar o aniversário de 70 anos do pai e renovação de votos do empresário com Ana Paula Siebert.

Veja o look de Ticiane Pinheiro para a festa de Roberto Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Relembre a separação de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Para quem não sabe, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início do relacionamento, Ticiane Pinheiro fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebê. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.