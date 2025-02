Ticiane Pinheiro ganha declaração especial de César Tralli: 'Digo e repito'

O jornalista César Tralli deixou uma mensagem carinhosa à esposa, Ticiane Pinheiro, após apresentadora dividir fotos de viagem em família

O jornalista César Tralli usou as redes sociais na noite de domingo, 2, para fazer uma declaração especial à esposa, Ticiane Pinheiro, após a apresentadora compartilhar alguns registros do fim de semana em família. O casal viajou para Campos do Jordão, em São Paulo, junto com a filha caçula, Manuella Tralli, de 5 anos.

Em seu Instagram oficial, Ticiane dividiu com os seguidores um álbum de fotos de momentos marcantes do trio no local. Em um dos cliques, a comunicadora da Record TV aparece trocando beijos com o companheiro.

"Final de semana na cidade em que casamos, Campos de Jordão! Sempre muito romântico e nostálgico", escreveu a famosa na legenda. Apaixonado, César Tralli fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a amada nos comentários da publicação.

"Eu sempre digo e repito a você, vida: muito obrigado por existir. A cada dia mais valorizo a nossa família, procuro cuidar de vocês com todo amor e carinho do mundo. Agradeço a Deus por ter vocês e pelo meu trabalho que tanto amo também. Meu nome é gratidão", declarou o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo.

Além de César Tralli, diversos internautas também deixaram comentários carinhosos nas fotos. "Lindos! Ah, vocês merecem tudo de bom! Vocês nasceram um para o outro!", encantou-se uma seguidora. "Lindos! Não os conheço pessoalmente, mas sou fã do casal!", disse outra. "Felicidades para vocês, casal! Vocês são super queridos por todos", falou uma terceira.

Vale lembrar que além de Manuella, Ticiane Pinheiro também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, fruto da antiga união com o empresário Roberto Justus.

César Tralli se declara para Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

César Tralli abre álbum de momentos marcantes em sua vida

Recentemente, o jornalista César Tralli emocionou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais alguns momentos marcantes de sua vida. O apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, separou três fotos especiais de ocasiões distintas e comentou um pouco sobre a importância de cada uma delas; confira detalhes!

