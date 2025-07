Ticiane Pinheiro ganha bela declaração da ex-enteada, Fabiana Justus

Filha de Roberto Justus, Fabiana Justus ressaltou a forte amizade que possui com a ex-madrasta, a apresentadora Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro ganhou uma declaração para lá de especial de Fabiana Justus, sua ex-enteada. A apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, e a filha de Roberto Justus aproveitaram um passeio inesquecível na última sexta-feira, 11, junto com as respectivas filhas.

Por meio das redes sociais, Fabiana publicou uma foto ao lado de Tici e ressaltou a forte amizade que as duas possuem. " Te amo absurdamente! ", escreveu a herdeira de Justus na legenda da imagem. A comunicadora, por sua vez, repostou a declaração e acrescentou: " Amo mais ".

Para quem não sabe, Ticiane Pinheiro foi casada com Roberto Justus por oito anos. O ex-casal, pais de Rafaella Justus, de 15 anos atualmente, anunciou o fim da relação em 2013. Mesmo após o divórcio, as duas famílias continuaram convivendo de forma amigável.

A apresentadora, que mantém um laço afetivo com os demais herdeiros do ex-companheiro, também possui uma ótima amizade com Ana Paula Siebert, atual esposa de Roberto Justus.

O aniversário da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli

César Tralli iniciou o dia em clima de festa! Na manhã deste sábado, 12, o jornalista dividiu com o público um registro encantador com a filha, Manuella Tralli, onde aparece celebrando o aniversário da herdeira.

A menina, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, está completando 6 anos de vida e ganhou uma bela declaração do pai. No vídeo compartilhado por Tralli, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, surge abraçado com a aniversariante.

"Eu te amo, eu te amo, parabéns! Parabéns, Manuella! Viva essa menininha linda que eu amo", disse o jornalista com a pequena nos braços. "Te amo, minha filha! Feliz aniversário, meu amor", completou César Tralli, enchendo a filha de beijos.

Na legenda da postagem, o comunicador se mostrou grato por poder viver a paternidade: "Hoje é dia de festa! De muito amor envolvido. De aprendizados e pura gratidão. Agradeço infinitamente ao Papai do Céu por ter me dado o dom da paternidade. Eu amo ser pai. E não tem nada mais delicioso do que olhar pra minha filha e dizer nos olhos dela: eu te amo", escreveu ele; confira o registro!

