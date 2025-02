Ticiane Pinheiro faz proposta para Rafa Justus e reação surpreende

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro contou que fez uma proposta para a filha Rafaella Justus e a reação da adolescente surpreendeu

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro fez um relato envolvendo a filha Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus. A apresentadora contou que ficou com o coração apertado porque a herdeira foi fazer uma viagem com a escola.

"A Rafa foi fazer uma viagem hoje com a escola e eles foram para Bonito. Eu fui levá-la e eu sempre fui aquela mãe que quando deixava minha filha na escola para viajar, meu coração ficava apertado, eu chorava quando o ônibus ia embora e tal. Hoje não foi muito diferente. Não chorei, mas você fica com o coração apertado, você torce para que tudo dê certo, enfim...", começou ela.

Em seguida, a famosa revelou que a adolescente pretende morar fora do Brasil para fazer faculdade. Por isso, Tici fez uma proposta para a Rafa, mas a reação dela surpreendeu.

"Esses dias eu falei para a Rafa 'você podia fazer faculdade no Brasil né' e ela 'não mãe, eu quero morar fora'. Falei 'se você fizer faculdade no Brasil, eu juro que eu faço uma terceira faculdade junto com você'. Ela 'pelo amor de Deus, agora mesmo que eu vou querer ir morar fora'. Eu não iria fazer o mesmo curso que ela, cada uma ia fazer o seu ramo, mas na mesma faculdade".

Por fim, Ticiane afirmou que é muito apegada às suas filhas. "Eu dei essa ideia porque eu sei que a gente quer que nossos filhos levantem voos cada vez mais altos, mas o coração de mãe quer eles pertinho. Eu sou bem apegada às minhas meninas. É um sonho dela, mas a gente vai ficando cada vez mais com o coração partido. Ainda bem que eu tenho uma pequenininha aqui", concluiu ela, que também é mãe de Manuella, de cinco anos, fruto do seu atual casamento com Cesar Tralli.

Novo visual

A apresentadora Ticiane Pinheiro renovou o visual em um salão de beleza em São Paulo. Após ficar horas no local fazendo a mudança de cor, a famosa postou o resultado e chamou a atenção.

Sem deixar de ser loira, a esposa de César Tralli apareceu com os fios iluminados e com o corte também atualizado. As madeixas da jornalista então foram repicadas depois do processo de coloração.

"Glow up. New color+curt", escreveu o profissional Romeu Felipe, responsável pelos cabelos da comunicadora da Record TV. Nos comentários, os internautas aprovaram a transformação.

