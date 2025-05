Ticiane Pinheiro faz desabafo após receber notícia triste: 'De cortar o coração'

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais neste sábado, 24, para compartilhar um desabafo. Veja o que ela disse

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais neste sábado, 24, para compartilhar um desabafo. Na publicação, ela contou que sua amiga de infância, Viviane Gomes, enfrenta um momento de profunda dor após perder o marido, vítima de um câncer no pâncreas e que a despedida foi marcada por muita comoção e tristeza, especialmente pelo sofrimento do filho do casal, Felipe.

"Ontem foi um dia muito difícil para minha amiga de infância @vivianegomes363 que perdeu seu marido com câncer de pâncreas. Foi tudo muito rápido e muito doloroso. Foi um dos velórios mais tristes que eu já fui na vida. Ver o Felipe, o filho deles, sofrendo foi de cortar o coração!!!! Que Deus conforte o coração deles e dê muita força!!!", lamentou a esposa do jornalista César Tralli.

Ainda na publicação, Ticiane compartilhou o desabafo de sua amiga sobre a perda e uma foto da família reunida. “E essa foi nossa última foto comemorando o niver do Fefe no hospital e o que não faltou foi amor. Pra que não sabe, ele lutou incansáveis 5 meses contra um câncer no pâncreas. Esse foi um guerreiro".

E a viúva completou: "Obrigada a todos que deram um carinho enorme ontem para meu filho, minha sogra e para mim, sem contar os amiguinhos do Fefe que fizeram toda a diferença para ele nesse dia tão triste. É muito bom saber que você escolheu viver 10 anos da sua vida com a pessoa certa. Só deixo uma dica, cuidem da saúde, façam check-up, esse é nosso bem mais precioso, nossa saúde. Muita luz pra você meu amor e por aqui vamos ficar bem e cheios de saudades."

Desabafo de Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Ticiane Pinheiro?

Natural do Rio de Janeiro, Ticiane Pinheiro é apresentadora, ex-modelo e atriz. Ela é filha do engenheiro Fernando Pinheiro e de Helô Pinheiro, conhecida como a musa da música Garota de Ipanema.

Atualmente, a apresentadora está à frente do programa Hoje em Dia, da Record, e é mãe de duas filhas: Rafaella Justus, fruto do relacionamento anterior com Roberto Justus, e Manuella, do casamento atual com César Tralli.

Leia também:Ticiane Pinheiro explica por que Manuella faltou à festa da filha de Roberto Justus