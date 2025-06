Ticiane Pinheiro fala sobre a filha dormir em seu quarto e de César Tralli

Ao mostrar a filha dormindo no chão de seu quarto, Ticiane Pinheiro fala sobre deixar a herdeira caçula passar a noite no local; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou nos últimos dias que a filha dela e de César Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, que está prestes a completar seis anos, dorme alguns dias no quarto deles. A famosa trouxe o assunto em sua rede social após deixar a menina passar a noite de Dia dos Namorados em sua cama.

Com o marido viajando no Rio de Janeiro para cobrir William Bonner no Jornal Nacional e com uma festa de Rafaella Justus para as amigas em seu apartamento, a jornalista deixou a caçula dormir em sua cama, mas, no outro dia, resolveu colocá-la no colchão no chão e explicou o que houve.

"Hoje a Manu vai dormir no colchão no chão, porque na cama não deu muito certo. Parecia que estava em um jogo de futebol de tanto que me chutou", disse nos últimos dias sobre a pequena ter dormido no local.

" Manu só dorme no nosso quarto no final de semana, mas ontem como foi Dia dos Namorados, deixei ela na cama e minha noite não foi das melhores", esclareceu enquanto o marido estava fora por conta do trabalho.

Neste sábado, 14, Ticiane Pinheiro e Manuella fizeram uma recepção surpresa para César Tralli. Com a volta dele para casa, eles viajaram para Campos do Jordão, onde a apresentadora já iniciou as comemorações de seu aniversário.

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui!