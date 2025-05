Ticiane Pinheiro explica por que Manuella faltou à festa da filha de Roberto Justus

Ticiane Pinheiro explicou o motivo de não ter levado Manuella na festa de aniversário de Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus

Ticiane Pinheiro explicou o motivo de não ter comparecido com a filha, Manuella, na festa de aniversário de Vicky, herdeira de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, que completou cinco anos no último dia 17.

A apresentadora da Record TV decidiu interagir com seus seguidores nesta quinta-feira, 22, e abriu uma caixinha de perguntas nos Stories. Dentre as diversas perguntas que recebeu, ela foi questionada sobre a ausência na festa luxuosa da filha caçula de seu ex-marido.

"Tici, por que a Manu não foi no aniversário da Vicky?", quis saber uma internauta. Ticiane, então, explicou que tinha um trabalho com sua mãe, Helô Pinheiro, e seu marido, o jornalista César Tralli, estava no Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional, da Globo. "Eu fui trabalhar em Gramado com a minha mãe e César foi apresentar o JN no Rio, daí levei a Manu comigo. Por isso não fomos", explicou a famosa.

A festa de Vicky teve como tema a fada Sininho, da história de Peter Pan. Além da decoração luxuosa, um dos destaques foi o bolo personalizado, que teve três camadas enfeitadas com detalhes sofisticados da animação infantil. Já a aniversariante usou um vestido elegante que imitou o look da personagem e ainda contou com asas de fada e uma varinha.

Confira:

Ticiane Pinheiro explica ausência de Manuella em festa de Vicky - Foto: Instagram

Ticiane Pinheiro combina look com a filha para levá-la para escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao compartilhar um momento de sua rotina com a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos. Em sua rede social, a loira mostrou que conseguiu levar a herdeira para a escola.

Contudo, a ida para o colégio não foi nada básica, isso porque, a jornalista combinou o look com a menina. Usando calças e tênis, mãe e filha surgiram vestindo o mesmo moletom azul com estampa de Mickey. "Twins", escreveu a famosa em inglês sobre estar gêmea de sua filha, fruto de seu casamento atual com César Tralli. Veja!

