Ticiane Pinheiro e a filha fazem recepção surpresa para César Tralli

Para receberem César Tralli em casa, Ticiane Pinheiro e a filha, Manuella, fazem surpresa; jornalista estava no Rio de Janeiro para o Jornal Nacional

A apresentadora Ticiane Pinheiro preparou uma recepção especial para César Tralli neste sábado, 14. Com a ajuda da filha, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos, a loira montou a surpresa na sala de casa e mostrou os detalhes em seus stories da rede social.

Com o marido fora há alguns dias para cobrir William Bonner no Jornal Nacional, na Globo no Rio de Janeiro, a apresentadora do Hoje Em Dia resolveu fazer a recepção com balões românticos e um café da manhã completo para recebê-lo com muito amor.

Ao chegar no apartamento onde mora com a família em São Paulo, César Tralli ficou contente e logo abraçou sua filha. "Papai chegou", comemorou a famosa o gravar o encontro.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro brincou ao mostrar como faz para matar a saudade enquanto o esposo está no Rio de Janeiro na bancada do Jornal Nacional.

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo surpreendendo Ticiane Pinheiro com seu jeito romântico, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação em sua participação no podcast PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebe. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.