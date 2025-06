A apresentadora Ticiane Pinheiro e o marido, o jornalista César Tralli, aproveitam o primeiro dia de junho curtindo uma festa Junina juntos; vídeo

Neste domingo, 1, a apresentadora Ticiane Pinheiro, de 48 anos, e o marido, o jornalista César Tralli, de 54, protagonizaram um momento divertido . Isso porque o casal foi filmado dançando forró juntos durante uma festa Junina . Na ocasião, a comunicadora celebrou a chegada do mês em que é celebrada as festividades de São João.

"Começou o melhor mês do ano!!!! Dia primeiro, já com a primeira festa Junina", escreveu na legenda da publicação. No registro, ainda é possível ver a filha do casal: Manuella, de cinco anos, que assiste aos pais usando roupa à carater a celebração.

Na seção de comentários, Tralli falou sobre o momento: "Um dia eu aprendo… o q vale são as risadas e a alegria d estar com minha mulher!".

Já os fãs do casal reagiram: "Ele é um fofo! Ela é apaixonante";"O casal mais animado e feliz do momento!! Não há lugar para tristeza no relacionamento de vocês dois!! Admiro muito cada um!!" e "Ele entra na vibe dela, muito bom", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira, abaixo, o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra como está matando saudade de César Tralli

Na última quinta-feira, 29, Ticiane Pinheiro mostrou, mais uma vez, como estava acompanhando o esposo, o jornalista César Tralli, pela televisão. Com ele no lugar de William Bonner no Jornal Nacional, a loira compartilhou como está fazendo para matar a saudade do marido .

Diante disso, nos stories de seu perfil no Instagram, a apresentadora do Hoje Em Dia divertiu-se ao publicar uma foto beijando a TV de casa no momento em que o amado surgiu na bancada do programa.

O gesto foi um meio dela dizer que está sentindo falta dele no apartamento onde moram em São Paulo.

Leia também: Ticiane Pinheiro surpreende ao surgir no hospital e explica o motivo