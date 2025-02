Ticiane Pinheiro divide fotos de passeio em Santos com a família

Fim de semana especial! A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou a passagem por Santos para curtir um passeio em família

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou a folga de domingo, 16, para realizar um passeio especial em Santos junto com a família. A comunicadora esteve no litoral paulista no último fim de semana para participar da festa de aniversário de uma das amigas da filha mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos.

Enquanto a primogênita descansava após o evento, Ticiane curtiu a praia ao lado do marido, o jornalista César Tralli, e da filha caçula, Manuella Tralli, de 5 anos. Além de um banho de mar, a família também esteve em locais históricos de Santos, como o bondinho do Monte Serrat e uma igreja do centro histórico.

Por meio das redes sociais, a famosa dividiu uma sequência de fotos marcantes da viagem, incluindo cliques da festa de aniversário luxuosa da amiga de Rafa Justus. "Um pouco do nosso final de semana em Santos", escreveu a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, na legenda.

Encantados com os registros da família, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários da publicação. "Vocês são lindos! Todas as fotos ficaram belíssimas… Tici espalha alegria por onde passa", declarou uma seguidora. "Gente como a gente! Lindos", disse outra. "Casal que espalha simpatia", falou uma terceira.

