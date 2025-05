Ticiane Pinheiro curte momento de lazer ao lado da família

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou em suas redes sociais as fotos do passeio com César Tralli, Manuella, os cunhado e o sobrinho; confira!

Ticiane Pinheiro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 4, ao abrir o álbum de fotos de um momento de lazer em família.

A apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record, foi para Campos do Jordão aproveitar alguns dias de folga ao lado do marido, o jornalista da TV Globo César Tralli, e da filha deles, Manuella, de cinco anos.

Em um dos cliques, Ticiane posou sorridente com os cunhados, Isabella Bariani Tralli e Frederico Tralli, e mostrou a filha caçula com o primo, Frederico. "Um pouco desses dias de descanso em família no nosso paraíso", escreveu a artista, que também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, de seu relacionamento com Roberto Justus.

No dia 6 do mês passado, a apresentadora prestou uma homenagem especial para a cunhada em sua rede social. Na ocasião, Tici mostrou a família reunida para celebrar o aniversário de Isabella e brincou sobre o talento delas como jogadoras de futebol. "Cunhadinha, amei nosso finde comemorando mais um ano de vida seu e de um jeito bem diferente! Descobrimos que somos jogadoras de futebol natas", disse ela.

Ticiane Pinheiro mostra look escolhido pela filha Manuella

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A apresentadora publicou uma foto da filha Manuella, de cinco anos, fruto de seu casamento com Cesar Tralli.

Na imagem, a pequena surgiu com um look todo na cor rosa, com camiseta, shorts e uma blusa amarrada na cintura. Para completar a produção, Manu apostou em tênis e uma tiara na cabeça. Ticiane ainda revelou que a filha escolheu sua própria roupa. "Ela se arrumou sozinha", se derreteu a mamãe coruja. Confira!

