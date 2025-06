Ticiane Pinheiro curte festa junina com o marido e as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou uma festa junina com o marido, César Tralli, e as duas filhas, Rafaella Justus e Manuella

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em família. Neste sábado, 7, aconteceu a festa junina de Manuella, e a apresentadora surgiu acompanhada do marido, o jornalista César Tralli, e de sua primogênita, Rafaella Justus, para prestigiar a caçula.

Em seu perfil, a famosa postou fotos com as herdeiras antes do evento e mostrou que a menina estava usando um lindo vestido, além de pintinhas na bochecha. Depois, ela posou com a família na festa. Ao postar os registros, Ticiane se derreteu.

"Festa Junina em família. Amor demais", escreve a famosa na legenda da publicação. O post recebeu diversos elogios. "Linda família", disse uma seguidora. "Três princesas lindas", comentou outra. "Lindezas", falou uma fã.

Confira:

César Tralli ganha declaração de Ticiane Pinheiro em foto romântica do casal

O jornalista César Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitaram bastante o início do mês de junho! Já em clima de São João, o casal curtiu a primeira festa junina com direito a muito forró e até a barraca do beijo.

Por meio das redes sociais, Tici e Tralli compartilharam com o público alguns registros do momento divertido em família. O âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, ainda dividiu uma foto romântica dos dois e celebrou a chegada do mês tão esperado por eles.

"Quem curte uma festa junina? Pra mim, é o mês mais animado do ano. O São João me remete à infância no ‘interiorrrr’ paulista. Dia 01 de Junho! E cá estamos inaugurando a primeira barraca do beijo… da temporada 2025. Viva o São João! Viva o Amor!", escreveu César Tralli na legenda da postagem. Nos comentários, Ticiane Pinheiro fez questão de deixar uma declaração especial ao marido. Confira!

