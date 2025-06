A apresentadora Ticiane Pinheiro confessa que optou por uma alternativa mais barata para adquirir os bonecos 'Labubu', que viraram febre de vendas

Nesta sexta-feira, 6, a apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu em um vídeo, publicado nos stories do perfil de Luciana Gimenez no Instagram, confessando que optou por uma opção mais barata para presentear a filha mais nova, Manuella, de cinco anos . Isso porque ela revelou que comprou o chaveiro de boneco 'Labubu' falsificado para a menina por achar o valor dos originais exorbitante.

Na ocasião, Luciana mostrou o chaveiro original em sua bolsa, quando Ticiane falou "O meu foi R$ 100, vamos ver se tem alguma diferença? Tem, o pezinho mexe", comparou.

E completou: "A minha filha de cinco anos tem esse, um 'Lafufu', porque eu não quis pagar o de R$ 1 mil, então peguei esse de R$ 140", confessou. No que Gimenez rebateu: "Ele é cabeçudo. Desculpa!", sobre a cópia, apelidada de "Lafufu" pelos brasileiros.

Manuella é fruto do casamento de Ticiane com César Tralli. Ela também é mãe de Rafaella, de 15 anos, do casamento com o empresário Roberto Justus.

Confira, abaixo, o momento:

Ticiane Pinheiro revela que comprou chaveiro falso para a filha pic.twitter.com/lHKsnpwXAb — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 6, 2025

César Tralli ganha declaração de Ticiane Pinheiro

Recentemente, Ticiane e César Tralli curtiram uma festa Junina juntos para dar início às celebrações de São João, que acontecem em junho. Na ocasião, eles publicaram um vídeo dançando forro e na barraca do beijo.

Nas redes sociais do casal, eles compartilharam com os seguidores alguns registros do momento divertido em família. O âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, ainda dividiu uma foto romântica dos dois e celebrou a chegada do mês tão esperado por eles. Confira!

