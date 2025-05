Ticiane Pinheiro abre álbum em família e ganha declaração de César Tralli

Casalzão! O jornalista César Tralli exaltou a esposa, Ticiane Pinheiro, após a apresentadora se declarar para a família: 'Privilégio'

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores na noite de domingo, 26, ao abrir um novo álbum de fotos em família. Nas imagens, a comunicadora aparece ao lado do marido, o jornalista César Tralli, e da pequena Manuella, de 5 anos, filha do casal.

Esbanjando beleza e alegria, Tici mostrou ainda que combinou o look com a caçula. Para a ocasião especial, as duas apostaram em um vestido longo estampado. Tralli, por sua vez, escolheu uma produção mais casual, composta por uma calça na cor azul marinho e um suéter cinza.

" Meus amores. Orgulho de tudo que construímos e estamos construindo juntos! Amo vocês ", escreveu a apresentadora da Record TV na legenda. Encantado com a declaração da esposa, o âncora do ‘Jornal Hoje’ fez questão de deixar um recado para lá de especial à companheira nos comentários da postagem.

" Muito obrigado por existir. Nossa família é meu alicerce. Procuro cada dia mais honrar o privilégio de ter você ao meu lado. E de ter a Rafa e a Manu. Amo muito você! E nossas meninas! ", declarou César Tralli, mencionando Rafaella Justus, filha mais velha de Ticiane Pinheiro.

Além do jornalista, outros seguidores também deixaram comentários carinhosos para a família dos famosos: "Família maravilhosa que eu amo! Amo mais ainda quando vocês se vestem iguais! Fica tão lindo!", disse uma internauta. "Sou testemunha e admiradora desse amor! Família linda!", falou outra. "Família linda e abençoada, amo vocês", escreveu uma terceira.

Confira as fotos de Ticiane Pinheiro em família:

Ticiane Pinheiro comenta sobre relação com César Tralli

Recentemente, Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais para interagir com os seguidores. Entre as dúvidas recebidas, a apresentadora comentou sobre o casamento com o jornalista César Tralli, com quem está há mais de 10 anos. Juntos, eles são pais de Manuella Tralli.

Uma das curiosidades dos seguidores foi sobre como Ticiane e Tralli lidam com o ciúme no relacionamento. "Como você lida com ciúmes? Seu marido já teve muito ciúmes de você? Como você lidou?", indagou um internauta.

A apresentadora foi sincera ao comentar sobre a relação com o marido. "Tenho uma relação super saudável com meu marido. Graças a Deus não temos espaço para os ciúmes, confiamos muito um no outro", afirmou.

