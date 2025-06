Tiago Barnabé, a Narcisa do SBT, faz aparição em público com a esposa

Tiago Barnabé, o Narcisa do SBT, marcou presença no aniversário de 42 anos de Lívia Andrade ao lado da esposa, Adriane Domingues

O humorista e ator Tiago Barnabé, que é conhecido por interpretar a Narcisa no SBT, foi um dos convidados da festa de aniversário da apresentadora Lívia Andrade, que celebrou seus 42 anos de vida na noite desta quinta-feira, 27. Ele foi ao evento na companhia da esposa, Adriane Domingues.

Para a noite especial, o artista apostou em uma cinza de manga curta, calça preta e tênis preto. Já a esposa dele vestiu um vestido preto justo de manga longa e comprimento abaixo dos joelhos e sapatos de salto alto pretos. Para complementar o visual, escolheu uma bolsa dourada.

Além deles, a lista de convidados contou com Helô Pinheiro, Ricardo Tozzi, Carol Macedo e Fafy Siqueira. Já Lívia apostou em um vestido tubinho em duas cores, que destacou sua silhueta. Veja mais fotos!

Vale lembrar que Tiago tem o talento da imitação. Além de viver a Narcisa na TV, ele também tem imitações de Sabrina Sato, Luciana Gimenez, Nicole Bahls e Hebe. Ele e a esposa, Adriana, são pais do pequeno Enrico.

Tiago Barnabé e esposa - Foto: Leo Franco / AgNews

Tiago Barnabé reforça amizade com Eliana

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barnabé falou sobre sua amizade com Eliana, de quem foi braço direito por anos na TV. "Estamos construindo uma nova história, e sempre vou carregar tudo que aprendi com a Eliana. Ela está feliz na Globo e eu também estou feliz aqui."

Após a apresentadora deixar a emissora de Silvio Santos (1930-2024), Barnabé passou a fazer parte da equipe do Domingo Legal, ao lado de Celso Portiolli. E ele comentou sobre sua nova fase na emissora. "O SBT me trata como um grande artista e um filho da casa. O carinho e o cuidado da produção do Domingo Legal e da direção comigo é tão grande que parece que já estou com eles há anos. Celso Portiolli é espetacular, e vem mais novidades por aí!". Leia a entrevista completa.

