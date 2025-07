Tia de Virginia se pronuncia após áudio polêmico sobre Zé Felipe: 'Só pode ser'

Nelsia Maria Fonseca, tia de Virginia Fonseca, compartilhou um vídeo para esclarecer o áudio polêmico envolvendo Zé Felipe

Nelsia Maria Fonseca, tia de Virginia Fonseca, usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 11, para se pronunciar sobre um áudio vazado durante a festa de 10 meses de José Leonardo, filho da influenciadora digital com Zé Felipe. Ela negou que tenha dito que o ex-marido de sua sobrinha "pegou uma bailarina".

"Sobre uma fofoca que saiu agora no meu nome, que eu falei que o Zé Felipe pegou uma bailarina, a bailarina só pode ser a Virginia, que é a mais linda de todas. Gente, eles cortam a conversa e não sei o que eles arrumam, que eles inventam as coisas. Jamais falaria isso, eu amo o Zé Felipe de todo o meu coração e ele sabe disso", se defendeu.

Em seguida, Nelsia explicou o que falou: "Eu disse que o Zé Felipe me falou, que o José Leonardo ia nascer no dia do meu aniversário, que é 11 de setembro. Só que ele nasceu dia 8 de setembro. Que eles fizeram? Cortaram a minha fala e falaram que eu falei que o Zé Felipe pegou a bailarina. Só se for a bailarina Virgínia. Beijo para todos e o Zé sabe que eu jamais falaria de dele. Jamais, eu o amo de paixão", afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nelsia Maria Fonseca (@nelsiamariafonseca)

Entenda a polêmica

Dura a festa de mesversário de José Leonardo, Virginia Fonseca fez vários stories e em um deles vazou uma frase que chamou a atenção dos internautas. Ao gravar a amiga comendo, a apresentadora do SBT acabou deixando escapar a conversa das pessoas que estavam presentes.

Uma voz de mulher fez um comentário de Zé Felipe que gerou confusão na internet. Alguns internautas entenderam que a mulher teria dito: "Zé Felipe pegou a bailarina". Enquanto isso, outros fãs falaram que ela teria dito: "O Zé Felipe pegou para mim…". De acordo com pessoas próximas ao ex-casal, a mulher realmente disse "O Zé Felipe pegou para mim…". Confira!

