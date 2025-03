Thiaguinho celebra 42 anos ao lado da namorada em Marrocos

O cantor Thiaguinho e a namorada, a influencer Carol Peixinho, estão hospedados no deserto de Agafay, em Marrocos, e celebram data juntos

O cantor Thiaguinho completa 42 anos nesta terça-feira, 11, e está celebrando a data em Marrocos ao lado da namorada, a influencer Carol Peixinho, de 39 anos. O casal está hospedado no deserto de Agafay e o artista publicou uma série de registros da viagem.

“Hoje eu acordei com o pé direito… E resolvi AGRADECER por cada feito…”, escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram. “Acordei GRATO nesse lindo lugar… Esse ano escolhi passar meu aniversário na ÁFRICA! No continente sagrado dos meus ancestrais… E tô amando Marrocos! Ótima escolha!”

“Agradeço a VOCÊ que tá vendo essa foto e desejando as melhores energias! Tudo em DOBRO pra você! Minha FORÇA vem daí! De coração pra coração! Gratidão pela oportunidade de viver a VIDA que sonhei!”, acrescentou o cantor. “Que seja o ano mais incrível da minha vida! Super obrigado por todas as mensagens, postagens e homenagens nesse dia especial… Me sentindo QUERIDO! Mais uma vez!”

Confira, abaixo, a publicação:

Carol Peixinho celebra aniversário de 42 anos de Thiaguinho

Carol Peixinho, usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar uma bela homenagem ao namorado, Thiaguinho, e abriu um álbum de fotos dos dois.

Nas imagens, o casal aparece curtindo viagens juntos, comparecendo a eventos, aproveitando momentos em casa e posando para fotos. Na legenda da publicação, ela escreveu:

"Hoje é o dia do meu pisciano legítimo que eu amo amar todos os dias, Thiaguinho! Ah, meu amor, como é bom ter um parceiro como você! Tanto orgulho e admiração tenho desse homem tão amado, do bem, cheio de sensibilidade, talentos… E muchas coisitas mais!". Confira!

