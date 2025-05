Thiago Rodrigues lamenta morte da mãe: 'Parece que não é verdade'

O ator Thiago Rodrigues resgatou fotos de sua infância e se despediu da mãe, Cláudia Corrêa, em uma homenagem emocionante

O ator Thiago Rodrigues usou as redes sociais na quinta-feira, 1º, para dividir uma triste notícia com o público. Em seu perfil oficial, o artista contou que a mãe, Cláudia Corrêa, faleceu.

Sem revelar detalhes do que causou a morte da matriarca da família, Thiago prestou uma homenagem emocionante à mãe, mencionando o apoio que sempre recebeu de Cláudia ao longo de sua vida. Para ilustrar o texto, ele selecionou duas fotos antigas em família de quando ainda era criança.

"Mãe, quanta coisa me passa pela cabeça... Meu Deus do céu! Você nunca foi uma mãe durona, pelo contrário! Nem brigar você sabia! Eu te enrolava fácil, mas hoje eu sei, era só porque você deixava! Você era a mais divertida entre todas as mães de todos os meus amigos. Eu, meus amigos no teu carro, você fazendo todo mundo rir, buzinando para os outros, sacaneando as pessoas com sua alegria", iniciou o ator.

"Quando todos temiam minhas escolhas, você veio e me disse: Vai filho, conquista o que teu! Se você não tem dúvidas, eu também não tenho! E apesar de naquela época eu ser destemido e fazer tudo que me desse na telha, eu só fui por causa disso! Já brigamos, já tivemos nossos tempos de desentendimento, doeu aqui, doía aí, eu sei… Eu fecho os olhos, e uma roleta de pensamentos sem ordem cronológica invadem! Tanta coisa! Meu Deus…", continuou.

Thiago Rodrigues ainda mencionou a última conversa que teve com a mãe: "Te perguntei como estavam as coisas, e como sempre você me disse, tudo bem meu filho, eu só quero saber se está tudo bem com você! Você me disse ainda que estava com muita saudade, e que era uma saudade diferente…", relatou ele.

"Eu nunca levei os seus ‘Está tudo bem meu filho’ muito a sério! Você não falava tudo! Tudo bem, assim que era… Agora eu não sei, parece que não é verdade… Eu te amo, à nossa maneira, vivemos uma vida maravilhosa! Você me deu tudo! Me fez ser o que sou! Eu devo tudo a você! TUDO! Descansa mãezinha! Você fez o que tinha que ser feito! Joana e eu seguimos…", concluiu Thiago.

Famosos lamentam morte da mãe de Thiago Rodrigues

Após Thiago Rodrigues informar o falecimento de sua mãe, diversos amigos famosos prestaram condolências ao ator nos comentários da homenagem feita por ele a Cláudia.

"Que declaração linda e sincera! Muita força pra você, irmão! Esse é um dos momentos mais dolorosos da vida, torço pra que o seu amor ajude a cicatrizar!", escreveu o ator e ex-A Fazenda Sacha Bali.

"Ei amigo, sinto muito. Que a paz invada seu coração", disse a atriz Regiane Alves. "Um abraço, amigo", comentou o também ator Guilherme Fontes. "Sinto muito. Todo nosso amor pra você!", falou a atriz Fernanda Rodrigues. "Sinto muito, amigo", lamentou Dudu Azevedo.

