Thiago Nigro revela como está se sentindo durante a gestação de Maíra Cardi: ‘Uma montanha-russa’

O influenciador digital Thiago Nigro compartilha, em suas redes sociais, detalhes sobre sua ansiedade durante a gravidez de Maíra Cardi

Nesta sexta-feira, 2, Thiago Nigro usou as redes sociais para desabafar sobre o momento que está vivendo com a gravidez da esposa, Maíra Cardi. O influenciador e coach, conhecido como Primo Rico, revelou que tem se sentido ansioso e descreveu a experiência como uma verdadeira "montanha-russa" emocional.

“Anunciamos que teremos uma menina, não é mesmo? E vai ser linda, vai ser incrível. Tivemos a notícia recentemente de que ela está toda perfeitinha, está tudo certo”, iniciou.

“Durante a gravidez, eu imaginava que a Maíra ia ficar completamente desbalanceada. E, de fato, é uma montanha-russa. Viver com a Maíra já é uma montanha-russa. Na gravidez, é uma montanha-russa ainda mais louca. Agora… eu não imaginava que eu ia ficar maluco também” , completou.

O influenciador compartilhou como tem enfrentado essa fase de ansiedade: “É aquele tipo de ansiedade incontrolável. Eu comecei a descontar na comida, comecei a faltar nos treinos. Estava completamente regrado, e então comecei a me desorganizar, perder o controle”. O desabafo se torna ainda mais comovente ao lembrar que o casal enfrentou um momento difícil com a perda do primeiro filho juntos, Rafah.

Perda do primeiro filho do casal

Em janeiro deste ano, Maíra Cardi e Thiago Nigro enfrentaram a perda do primeiro filho do casal, devido a um aborto espontâneo ocorrido após oito semanas de gestação. Maíra compartilhou as dificuldades que enfrentou ao contar sobre a perda para sua filha Sophia, fruto de seu relacionamento anterior com Arthur Aguiar.

“Passamos para pegá-la: 'Filha, o coraçãozinho do nosso bebê parou de bater e agora ele está com o papai do céu. A primeira pergunta que ela fez foi, por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive as coisas que não sabemos”, revelou a influenciadora digital.

