Thiago Nigro mostra SPA de luxo em mansão com Maíra Cardi

O influencer Thiago Nigro exibe detalhes de reforma na mansão, avaliada em R$ 40 milhões, com a influencer Maíra Cardi

O influencer Thiago Nigro, conhecido na web como Primo Rico, compartilhou, nesta terça-feira, 29, a reforma na mansão em que irá morar com a esposa, a influencer Maíra Cardi, em Alphaville, São Paulo. No vídeo, ele mostrou apenas o SPA do imóvel, que terá um custo superior a R$ 600 mil.

A mansão avaliada em R$ 40 milhões foi comprada do jogador Neymar Jr., e o casal optou por reformar a estrutura já existente em vez de construir uma nova do zero. No entanto, a obra enfrenta uma série de imprevistos e gastos além do planejado.

Confira:

Thiago Nigro mostra reforma em mansão com Maíra Cardi - Foto: Reprodução / TikTok

Conheça detalhes do imóvel

Em um vídeo no YouTube, Nigro e Cardi compartilharam os detalhes de como é a mansão que compraram do jogador de futebol. Eles contaram que decidiram se mudar para a Grande São Paulo – sendo que viviam no interior – por causa do tempo que passavam no trânsito para ir ao escritório.

O imóvel conta com quarto de oração, biblioteca, academia, camarim e quartos para funcionários. O projeto também inclui soluções tecnológicas e de conforto, como um elevador interno que transporta refeições diretamente da cozinha industrial no subsolo para os quartos, além de passagens secretas estrategicamente posicionadas pela casa.

Assista:

Leia também: Grávida, Maíra Cardi emociona ao compartilhar detalhes da primeira ultrassonografia