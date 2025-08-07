Thiago Nigro abre o jogo sobre relação com filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: 'Precisam...'

O influenciador Thiago Nigro voltou a comentar sobre sua relação com Sophia, de 6 anos, filha de sua esposa Maíra Cardi com Arthur Aguiar
O influenciador Thiago Nigro voltou a comentar sobre sua relação com Sophia, de 6 anos, filha de sua esposa Maíra Cardi com Arthur Aguiar. Nesta quarta-feira, 6, o empresário abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a um internauta que quis saber sobre paternidade.
"Como você lida com a 'paternidade' da Sophia? Meu filho de 4 anos não é biológico do meu marido", quis saber a pessoa. “Ensine seu marido a entregar amor, tempo e consistência. Os pais biológicos recebem uma espécie de amor incondicional pela natureza das coisas", iniciou ele.
E complementou:"Os pais que não são biológicos precisam conquistar o seu espaço, chegar no pianinho — e a jornada te desafia e frustra por muitas vezes. Mas o maior aprendizado é: se entregar amor, receberá amor”, escreveu o empresário.
Vale lembrar que Sophia Cardi é fruto da antiga união de Maíra com o ator e cantor Arthur Aguiar. Além da menina, a coach também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, de seu primeiro casamento e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.
Recentemente, Maíra Cardi revelou que o casal já conversou sobre a possibilidade de aumentar ainda mais a família no futuro. Em entrevista à 'Quem', ela contou que o companheiro deseja ter mais um herdeiro.
"A gente está amando essa nova fase do bebê e da família aumentando. Ele já quer mais um ainda. Eu super entrei nesta onda. Eu não me imaginava sendo mãe de novo, mas quando me casei com ele, ele me ensinou a me apaixonar novamente pela maternidade. Estou vivendo essa fase", declarou Maíra Cardi.
