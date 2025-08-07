CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Thiago Nigro abre o jogo sobre relação com filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: 'Precisam...'
Atualidades / Família

Thiago Nigro abre o jogo sobre relação com filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: 'Precisam...'

O influenciador Thiago Nigro voltou a comentar sobre sua relação com Sophia, de 6 anos, filha de sua esposa Maíra Cardi com Arthur Aguiar

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/08/2025, às 07h01

Thiago Nigro, Maíra Cardi e Sophia
Thiago Nigro, Maíra Cardi e Sophia - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira, 6, o empresário abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a um internauta que quis saber sobre paternidade.

"Como você lida com a 'paternidade' da Sophia? Meu filho de 4 anos não é biológico do meu marido", quis saber a pessoa. “Ensine seu marido a entregar amor, tempo e consistência. Os pais biológicos recebem uma espécie de amor incondicional pela natureza das coisas", iniciou ele.

E complementou:"Os pais que não são biológicos precisam conquistar o seu espaço, chegar no pianinho — e a jornada te desafia e frustra por muitas vezes. Mas o maior aprendizado é: se entregar amor, receberá amor”, escreveu o empresário.

Vale lembrar que Sophia Cardi é fruto da antiga união de Maíra com o ator e cantor Arthur Aguiar. Além da menina, a coach também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, de seu primeiro casamento e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

Storie de Thiago Nigro no Instagram
Storie de Thiago Nigro no Instagram

Mais filhos?

Recentemente, Maíra Cardi revelou que o casal já conversou sobre a possibilidade de aumentar ainda mais a família no futuro. Em entrevista à 'Quem', ela contou que o companheiro deseja ter mais um herdeiro.

"A gente está amando essa nova fase do bebê e da família aumentando. Ele já quer mais um ainda. Eu super entrei nesta onda. Eu não me imaginava sendo mãe de novo, mas quando me casei com ele, ele me ensinou a me apaixonar novamente pela maternidade. Estou vivendo essa fase", declarou Maíra Cardi.

Leia também: Grávida, Maíra Cardi critica nome escolhido por Thiago Nigro para a filha: 'De velho'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

