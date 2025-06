Thaynara OG publica primeira foto ao lado do namorado: ‘Minha calmaria’

Após cerca de 10 meses de relacionamento, a influenciadora Thaynara OG compartilha com os internautas a primeira foto ao lado do namorado; confira!

Mistério revelado! A influenciadora Thaynara OG, de 33 anos, surpreendeu os internautas ao compartilhar, nesta quinta-feira, 5, pela primeira vez, uma foto ao lado do namorado, com quem está há cerca de 10 meses.

A influenciadora prometeu revelar a identidade do companheiro durante seu evento, o São João da Thay, que acontecerá ainda está semana, em sua cidade natal, São Luís do Maranhão.

Na foto, Thaynara aparece abraçada com o namorado enquanto ele lhe dá um beijo no rosto. “Minha calmaria chegou”, escreveu a influenciadora em seus stories ao lado do amado.

Confira a primeira foto de Thaynara OG ao lado do namorado:

Thaynara OG compartilha primeira foto ao lado do amado - Foto: Reprodução/Instagram

Detalhes sobre o relacionamento

Em entrevista recente à Quem, a influenciadora digital Thaynara OG revelou que está namorando há dois meses! Garantindo que o novo pretendente é 'low-profile', a morena detalhou a história da nova relação e quando pretende apresentá-lo aos fãs.

"Graças a Deus estou beijando na boca. Veio aí, acredita?", brincou Thaynara, que não assumia um relacionamento ao público desde o término com Gustavo Mioto, em outubro de 2021. "A calcinha que usei (na virada do ano) não foi nem rosa, mas deu certo (risos). Estou namorando. Ele é low profile e é a melhor coisa. É um mineiro e estou adorando ficar mais no offline. É outra dinâmica e também amadurece várias coisas, vários pontos", ressaltou.

Ainda durante o bate-papo, a morena garantiu que o romance não teve início de cara."Foi uma pessoa que antes de encontrar pessoalmente conversamos durante dois anos. E no Rock in Rio, que estava na cidade e ele também, tive o ato de coragem de combinar o date porque estávamos enrolando demais", brincou; saiba mais detalhes!

