Thaynara OG assume novo relacionamento e detalha quando pretende apresentar o companheiro

Após cerca de 3 anos solteira, a influenciadora Thaynara OG revelou que está namorando há dois meses: "Adorando ficar no offline"

Em entrevista recente à Quem, a influenciadora digital Thaynara OG revelou que está namorando há dois meses ! Garantindo que o novo pretendente é 'low-profile', a morena detalhou a história da nova relação e quando pretende apresentá-lo aos fãs.

"Graças a Deus estou beijando na boca. Veio aí, acredita?", brincou Thaynara, que não assumia um relacionamento ao público desde o término com Gustavo Mioto, em outubro de 2021. "A calcinha que usei (na virada do ano) não foi nem rosa, mas deu certo (risos). Estou namorando. Ele é low profile e é a melhor coisa. É um mineiro e estou adorando ficar mais no offline. É outra dinâmica e também amadurece várias coisas, vários pontos", ressaltou.

Ainda durante o bate-papo, a morena garantiu que o romance não teve início de cara. "Foi uma pessoa que antes de encontrar pessoalmente conversamos durante dois anos. E no Rock in Rio, que estava na cidade e ele também, tive o ato de coragem de combinar o date porque estávamos enrolando demais", brincou.

"Aí, quando nos conhecemos, não desgrudamos mais. Então, às vezes, é só a gente se abrir para o novo que você encontra alguém, foi assim", analisou Thay, compartilhando que o amado não é uma pessoa pública, por isso ainda não falou dele nas redes sociais.

"Ainda não o apresentei, mas é recente. Estamos namorando há dois meses oficialmente , mas estou com ele há uns seis meses. Prometo que no São João vou apresentar", disse ela, fazendo referência ao 'São João da Thay', realizado em São Luiz, no Maranhão, sua terra natal.

Assista na íntegra:

Internação

Recentemente, a influenciadora digital Thaynara OG contou que sua mãe ficou uma semana internada em um hospital após preocupar a família com seu estado de saúde. A jovem contou que a mãe teve uma crise de ausência e enjoos durante uma viagem. Com isso, os médicos decidiram interná-la para investigar as hipóteses.

Com a alta hospitalar da mãe, Thaynara contou que a mãe foi diagnosticada com broncopatia, que é o termo usado para doenças que atingem as vias aéreas. Agora, a senhora seguirá com os cuidados em casa. Saiba mais.

