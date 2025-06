Thales Bretas revela mudança do apartamento onde morou com Paulo Gustavo: ‘Muitas memórias’

O dermatologista Thales Bretas esta de mudança do apartamento em que viveu com Paulo Gustavo e os filhos, Gael e Romeu; saiba detalhes!

Nesta quarta-feira, 4, Thales Bretas, de 37 anos, visitou o apartamento onde viveu com o humorista Paulo Gustavo (1978-2021) e os filhos, Gael e Romeu. Repleto de memórias, o imóvel fez com que o dermatologista recordasse os momentos marcantes vividos em família. Thales destacou, ainda, que encara com alegria essa nova fase de sua vida.

"Mudar é gostoso, mas toda vez que eu venho aqui pra buscar alguma coisa, eu fico com o coração partido. Um pouco das memórias onde os meus filhos nasceram e cresceram até os 5 anos. É tudo muito especial e difícil. Espero que a família que venha para cá seja muito feliz como a gente foi. Eu e Paulo fomos muito felizes aqui. No começo sem filhos, depois nesse começo da paternidade, vendo os filhos crescendo. Depois eu fiquei sozinho com eles, foi difícil, mas muito importante. São muitas memórias, mas é preciso mudar" , comentou o dermatologista.

Ele revelou que foi morar com o humorista logo depois do casamento, justamente quando os dois começaram a pensar em ter filhos. “Fizemos esse quartinho para Gael e Romeu. E esse apartamento ficou com essas memórias”, disse ele, ao exibir o imóvel, ainda com alguns móveis e um teto decorado com estrelinhas.

O pai de Gael e Romeu explicou que está se preparando para se mudar para um espaço mais amplo, onde as crianças terão mais liberdade para brincar. "Vamos mudar para essa fase nova, numa casa nova. Mas tudo isso é carregado de gratidão, saudade, nostalgia e uma vontade de escrever uma história nova, uma fase nova, numa casa nova", completou.

Rotina de criação dos filhos

A apresentadora Déa Lúcia, de 77 anos, abriu o coração e falou sobre a criação dos netos, Romeu e Gael, filhos do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) e Thales Bretas. Em entrevista, Dona Déa revelou que as crianças vivem com o genro e são muito próximas dos avós.

"Acabei de receber um vídeo: 'Vovó, olha aqui, ó... O dente caiu'. Eu estava com rolinho no cabelo, fazendo palhaçada, e ele falou: 'Vovó, está parecendo a dona Hermínia!'", comentou a apresentadora em entrevista ao Splash; confira mais detalhes!

