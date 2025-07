Thales Bretas faz alerta após ser vítima de golpe: 'Picaretagem nova'

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas foi vítima de golpe em táxi e compartilhou o relato nas redes sociais para alertar os seguidores

O dermatologista Thales Bretas, de 37 anos, usou o Instagram nesta terça-feira, 15, para relatar que foi vítima de um golpe envolvendo uma maquininha de cartão de crédito. Ele contou que o caso ocorreu após uma corrida de táxi, e aproveitou para alertar os seguidores sobre esse tipo de fraude, que vem se tornando cada vez mais comum.

"Tô fazendo esse vídeo hoje pra alertar vocês de uma picaretagem nova, não tão nova, que tá rolando por aí, que eu caí semana passada. O golpe da maquininha do cartão", começou no vídeo.

Viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo, Thales explicou que estava com pressa para chegar a um restaurante. Então, ele optou por pegar um táxi na rua.

Durante o trajeto, o motorista alegou que o carro estava superaquecendo e pediu que os passageiros descessem rapidamente. Ele ainda abriu o capô do carro. “Tudo no teatro”, comentou o médico, que notou a encenação do motorista apenas após o ocorrido.

Maquininha falsa e valor abusivo

Após a corrida, avaliada em cerca de R$ 15, o motorista apresentou uma maquininha de cartão sem visor, conectada a um celular. Thales contou que inseriu o cartão físico e digitou a senha.

"Digitei a minha senha do cartão, ele disse que tinha que ser presencial, o cartão físico, e, por sorte, eu tava com o cartão, ainda falei isso com ele, porque, normalmente, a gente quase não sai hoje em dia, usa muito mais aproximação. Ele passou um valor exorbitante, muito maior do que o da corrida", relatou.

Em seguida, Thales recebeu um SMS informando que o valor cobrado era muito superior ao combinado. “Provavelmente, ele me mostrou outro celular”, suspeita o médico, explicando que o motorista pode ter usado dois aparelhos para enganar a vítima.

"Ele me mostrou um celular e a cobrança do cartão devia estar vinculada a outro celular. Eu, na hora, não maldei e logo vi o SMS dizendo o valor totalmente discrepante da transação. E o cara já tinha saído, porque ele disse que ia arrumar o carro dele, correndo", explicou.

Ao perceber o golpe, Thales registrou um boletim de ocorrência. “Estou falando isso porque outras pessoas podem ser vítimas desse golpe”, alertou ele, destacando a importância de cuidados simples, como fotografar a placa do carro, confirmar identidade do motorista e checar o valor na maquininha antes de digitar a senha.

Alerta e dicas para evitar fraudes

No vídeo, Thales reforçou a importância de atenção redobrada em pagamentos com cartão, especialmente fora de aplicativos. Ele também orientou que, mesmo ao usar serviços digitais, o passageiro deve confirmar nome, rosto e dados do condutor.

“Quando te entregarem a maquininha, confira o valor, peça para conferir, não tenha vergonha, não tenha pressa, como eu estava atrasado para entrar no restaurante. Cuidado ao digitar a senha e cuidado com os golpes”, aconselhou.

Finalizando o relato, ele lamentou ter sido vítima do golpe, mas reforçou que seu objetivo ao compartilhar a experiência é conscientizar o público. “Eu fui vítima desse, mas sei que muitas pessoas são vítimas cada vez mais. O meu papel aqui é alertar para ter menos vítimas a cada dia desses pilantras tentando se dar bem em cima da gente", declarou.

