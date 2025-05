Thais Fersoza passa por susto ao sofrer acidente doméstico

A atriz Thais Fersoza classifica a dor que sentiu como "aquela que vem do útero" em acidente durante a madrugada; ela atualiza o seu estado de saúde

Nesta terça-feira, 6, a atriz Thais Fersoza relatou, em um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, o susto que viveu após se acidentar em casa durante a madrugada. Isso porque a esposa do cantor Michel Teló bateu o dedidnho do pé direito em um móvel. O acidente doméstico não gerou fratura.

"Na base do gelo. Dei uma topada de madrugada com o dedinho que achei que eu tinha acordado a casa inteira. Aquela dor que vem do útero, sabe? Gente, olha, não quebrou? Não quebrou, mas não sei explicar o que está o meu dedinho", disse.

Após detalhar o episódio, ela publicou uma foto da região do corpo acidentado e desabafaou: "Sigo na luta", escreveu.

Confira, abaixo, o relato:

Thais Fersoza sofre acidente doméstico pic.twitter.com/QvLqXwRrm6 — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 7, 2025

Thais Fersoza sofre acidente doméstico e atualiza o seus estado de saúde - Foto: Reprodução / Instagram

Ela, que é mãe de Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, decidiu fazer uma declaração à família durante viagem para a ilha de Saint Martin. Na ocasião, ela estava acompanhada do marido e se emocionou ao olhar os três admirando o cenário paradísiaco:

"Eu fiquei assim por um um minuto no máximo. Conseguindo observar os três sem que soubessem. Logo depois foi cada um para um canto descobrir algo, contemplar, inventar uma brincadeira, mas naquele momento observando eles minha vontade era chorar, gritar, gargalhar, agarrar eles o mais apertado que eu conseguisse, fazer tudo ao mesmo tempo! Queria que sentissem no fundo do coração, o quanto significam para mim! Que sentissem todo meu amor e minha gratidão! Que soubessem o quanto quero (e me esforço) cada dia mais para ser um ser humano melhor, superar meus medos, aprender com meus erros e ser uma pessoa melhor para eles e por eles", começou. Confira!

Renovação de votos de casamento

Em outubro do ano passado, Thais e Michel renovaram os votos de casamento em uma cerimônia religiosa no Cristo Redentor. Além disso, eles fizeram uma festa no salão principal do hotel Copacabana Palace.

"A gente sonhava muito com esse momento, com essa festa. Reunimos pessoas que torcem pela nossa família, pelos nossos filhos... Quisemos pessoas especiais aqui. Pedimos desculpas aos que congelaram no Cristo (risos)", disse Teló, referindo-se ao frio feito durante a cerimônia a céu aberto.

