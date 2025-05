Thais Fersoza faz declaração emocionante para a família: 'Sonho realizado'

Thais Fersoza usou as suas redes sociais para fazer uma declaração emocionante para o marido Michel Teló e os filhos Melinda e Teodoro

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Atualmente, a famosa está curtindo uma viagem dos sonhos para a ilha de Saint Martin, acompanhada pelo marido Michel Teló e pelos filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Nesta sexta-feira, 2, Thais flagrou os três observando uma linda paisagem e se emocionou com a cena. "Eu fiquei assim por um um minuto no máximo. Conseguindo observar os três sem que soubessem. Logo depois foi cada um para um canto descobrir algo, contemplar, inventar uma brincadeira, mas naquele momento observando eles minha vontade era chorar, gritar, gargalhar, agarrar eles o mais apertado que eu conseguisse, fazer tudo ao mesmo tempo! Queria que sentissem no fundo do coração, o quanto significam para mim! Que sentissem todo meu amor e minha gratidão! Que soubessem o quanto quero (e me esforço) cada dia mais para ser um ser humano melhor, superar meus medos, aprender com meus erros e ser uma pessoa melhor para eles e por eles", começou ela.

Em seguida, Thais se declarou para a família. "Nem sempre dá certo… mas sigo firme na minha caminhada. Queria tanto que soubessem, que sintam. Sou daquelas que faz sempre questão de demonstrar. Com palavras também, mas acima de tudo com gestos. Amo vocês com todo meu coração, cada um com seu jeitinho, com suas características tão específicas que as vezes me enlouquecem, mas que são elas que fazem vocês serem tão únicos e tão especiais para mim. 'Ei, ei, ei', 'mamãe, mamãe, mamãe' vocês falam sem nem perceber, sem nem ter motivo, o tempo todo e eu penso 'meu Deus, não é possível'. E querem saber? Eu amo! Amo que me procuram a todo momento, que me querem por perto, vocês são meu maior sonho realizado! Os amores da minha vida".

Para concluir, a famosa agradeceu a Deus por ter todos por perto. "Deus, obrigada por tanto. O Senhor é bom o tempo todo! E com Sua infinita misericórdia me deu muito mais do que eu merecia! Sou muito grata! Respeito vocês, honro vocês, admiro vocês e amo o que construímos juntos a cada dia. Nossa parceria, nossa sintonia, nossas escolhas diárias. Que a gente siga sempre juntos realizando nossos sonhos, firmes no anseio", finalizou.

Thais Fersoza também fez questão de compartilhar uma foto em que surge sorridente ao lado de Michel Teló. "Que a gente siga sempre firmes no anseio. Te amo, marido. Realizar sonhos ao lado do meu maior sonho realizado. Obrigada, Papai do Céu. O Senhor realmente é muito misericordioso", escreveu.

A família vai aumentar?

Recentemente, Thais Fersoza aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs e uma internauta quis saber se ela pretende dar um irmãozinho para os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete frutos do seu casamento com Michel Teló.

Na resposta, a apresentadora garantiu que não pretende ter mais herdeiros. "Me perguntam muito isso, mas eu acho que está ótimo, maravilhoso. Ganharam um priminho recentemente, então acho que está perfeito", disse ela.

