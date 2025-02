Thais Fersoza abre o jogo sobre possibilidade de ter mais filhos

Em suas redes sociais, Thais Fersoza respondeu algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre a possibilidade de ter mais filhos

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 21, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs e uma internauta quis saber se ela pretende dar um irmãozinho para os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete frutos do seu casamento com Michel Teló.

Na resposta, a apresentadora garantiu que não pretende ter mais herdeiros. "Me perguntam muito isso, mas eu acho que está ótimo, maravilhoso. Ganharam um priminho recentemente, então acho que está perfeito", disse ela.

Thais também revelou como consegue dar conta das tarefas do trabalho, do casamento e dos filhos. "Não tem perfeição não, é um dia após o outro. Eu sou muito dedicada, muito focada, tenho muito objetivo e sou muito organizada. Então, eu tento fazer as coisas darem certo, mas também entendendo que tem dias que não vai dar e tem dias que realmente não dá. As vezes eu fico um pouco frustrada, mas rapidamente eu entendo que eu tenho o dia seguinte e que amanhã eu posso fazer rolar. Eu busco dar o meu melhor em tudo que eu faço", afirmou.

Momento especial

O cantor Michel Teló usou as redes sociais para compartilhar com o público um dos momentos mais marcantes de sua vida: o segundo pedido de casamento à Thais Fersoza. Juntos desde 2012, o casal renovou os votos em outubro de 2024.

O pedido, no entanto, aconteceu em fevereiro do mesmo ano, durante uma apresentação do artista no Carnaval. Na ocasião, Michel Teló surpreendeu a amada em um trio elétrico com uma declaração emocionante, com direito a presença dos dois filhos do casal, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Agora, o cantor recordou o momento especial: "Exatamente um ano de um dos melhores dias da vida! Como descrever algo que o coração não consegue nem expressar, só sentir! A gente esperou muito por isso! ‘Quer casar comigo, de novo?’. Que a gente renove esse amor a cada ano, cada dia, cada carnaval, cada 14/10… Nosso sonho realizado!", escreveu Teló na legenda da postagem.

