Thais Carla surge de bota ortopédica após sofrer lesão

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla surgiu usando uma bota ortopédica e explicou que lesão parcial nos ligamentos

Thais Carla usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 5, para contar que vai precisar dar uma pausa nos treinos por causa de uma lesão parcial nos ligamentos. Através dos Stories, a influenciadora digital mostrou sua ida ao médico e falou sobre o diagnóstico.

"Vim aqui do médico. Ele falou que eu tive uma lesão parcial dos ligamentos. Então, são duas a três semanas com o pé pra cima, não posso fazer nada. E aí eu vou fazer uma aplicação de ácido hialurônico. Bom, eu não sabia que era bom!", disse ela.

Depois, ao chegar em casa, Thais Carla explicou as recomendações médicas. "Cheguei do hospital, graças a Deus, gente. Agora não posso fazer nem hidro, que eu pensei que ia poder fazer... não vou poder. Posso malhar só a parte superior, mas ele falou que só de eu andar muito, de repente, posso, sei lá, machucar mais. Então eu tenho que ficar parada", completou.

Já na manhã desta quarta-feira, 6, a influencer exibiu sua bota ortopédica e contou como estava se sentindo. "Acordei melhor hoje, o pezinho... Estou aqui com a minha botinha... acho que vocês nem viram a minha botinha! Estou aqui com ela. E aí, eu tenho que andar assim, não posso botar peso nesse pé, mas tá tudo certo", falou.

No final do mês passado, Thais Carla contou que sofreu um acidente durante uma partida de tênis. Ela explicou que torceu o pé e desabafou sobre a dor. "Estava aqui linda jogando meu tênis e meu pé 'me' vira, gente", disse ela. Na sequência, afirmou que esse tipo de lesão "já não é novidade" para ela. Thais também mostrou uma foto da região inchada e publicou um vídeo com o pé imerso em um balde de gelo. "Estou sentindo muita dor [...] Não sei o que é pior, as fisgadas ou o gelo. Ai, essa vida de atleta... Estou aqui frustrada. Estou numa fase tão boa, fazendo várias coisas, e a tem essa torção", disse no vídeo.

Confira:

Thais Carla fala sobre lesão - Foto: Instagram

Thais Carla compartilha sua nova rotina alimentar após cirurgia bariátrica

Thais Carla, dançarina e influenciadora digital, passou por uma transformação significativa após realizar uma cirurgia bariátrica em abril de 2025. Com o objetivo de melhorar sua saúde e qualidade de vida, Thais perdeu mais de 50 kg, e sua alimentação passou por mudanças fundamentais para garantir uma recuperação saudável e sustentável.

Em entrevista ao Gshow, Thais detalhou sua nova rotina alimentar, destacando que passou a consumir porções menores e mais equilibradas, com foco nas necessidades do seu corpo. Ela incorporou mais proteínas, legumes e frutas em sua dieta, e mencionou que teve que "reaprender a mastigar", tornando a alimentação um ato de cuidado consigo mesma.

A influenciadora também compartilhou que passou a gostar de alimentos que antes não consumia, como abobrinha, ovo cozido e peixe, que agora prepara de diversas formas. "A minha alimentação mudou. Hoje como porções menores, mais equilibradas e com muito mais atenção ao que meu corpo precisa. É como se eu nascesse de novo. O mais difícil foi deixar de tomar café com açúcar e bebida alcoólica. Mas, também, tive boas surpresas: comecei a gostar de alimentos que antes eu nem ligava, como abobrinha, ovo cozido (risos) e até peixe, que agora faço de várias formas, adoro!", disse ela.

Relembre a trajetória de Thais Carla

2009: Thais Carla participou do quadro "Se Vira nos 30" no programa Domingão do Faustão, onde ganhou destaque ao dançar hip-hop e levou o prêmio de R$ 15 mil.

2012–2016: Integrante do balé do programa Legendários, apresentado por Marcos Mion na RecordTV, onde ficou conhecida como "Gordinha Esquema".

2017–2019: Fez parte do time de dançarinas da cantora Anitta, ganhando visibilidade nacional.

2016: Casou-se com o fotógrafo Israel Reis; o casal tem duas filhas.

2017: Começou a utilizar suas redes sociais para promover a aceitação do corpo e combater a gordofobia, tornando-se uma influenciadora digital.

2021: Lançou sua própria marca de lingeries e fantasias para pessoas gordas, chamada Alitasex.

Janeiro de 2024: Anunciou sua carreira como cantora, lançando seu primeiro single e clipe intitulado "Não Pode Opinar", abordando questões de gordofobia e empoderamento.

Abril de 2025: Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica em Salvador, Bahia, após perder 30 kg com reeducação alimentar e exercícios físicos. Ela relatou que a decisão foi motivada por questões de saúde e bem-estar, não apenas estéticas.

Julho de 2025: Após perder mais de 50 kg, compartilhou com seus seguidores que a cirurgia representou um ato de amor-próprio e que continua defendendo o movimento body positive, enfatizando que a mudança foi para melhorar sua saúde e qualidade de vida.

