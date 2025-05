Thaila Ayala encanta ao mostrar dia de praia com os filhos; veja

Curtindo praia do Rio de Janeiro com os filhos, Thaila Ayala encanta ao exibir fotos do passeio com os pequenos; veja como eles estão

A atriz Thaila Ayala encantou nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar fotos com os filhos, Francisco e Tereza, em uma praia do Rio de Janeiro. A esposa de Renato Góes aproveitou o dia ensolarado para levar os herdeiros para a areia e registrou o momento com alguns cliques.

Além de levar uma piscina inflável para as crianças brincarem, a modelo ainda levou brinquedinhos, bola e até um livro para levar no local. A famosa então fez os cliques e claro que a duplinha roubou a cena com tanta fofura.

"Deu praia! Na melhor companhia meus parceirinhos de vida", contou ela sobre o momento com os filhos. Nos comentários, os internautas logo reagiram. "Que fotão lindo", disse Renato Góes, que está interpretando Ivan em Vale Tudo, novela das nove. "Ela sorri com os olhos", notaram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 22, Thaila Ayala e o marido encantaram ao compartilharem fotos da primeira vez da filha na aula de jiu-jitsu. Para a ocasião, a pequena surgiu com um quimono rosa, esbanjando todo seu charme.

Thaila Ayala desabafa sobre maternidade

Thaila Ayala reconheceu em entrevista para a CARAS que ser mãe tem seus desafios, mas afirmou que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destacou que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível" , confessou.