Thaila Ayala e Renato Góes realizam passeio especial com os filhos: 'Inesquecível'

A atriz Thaila Ayala abriu um álbum de fotos de um passeio em família com o marido, Renato Góes, e os dois filhos do casal; veja

A atriz Thaila Ayala viveu um momento bastante especial nesta quinta-feira, 19! Ao lado do marido, o também ator Renato Góes, a artista levou os dois filhos do casal, Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 2, para conhecer o Pão de Açúcar, ponto turístico do Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Thaila abriu um álbum de fotos do passeio em família e destacou o quanto ficou feliz em poder vivenciar este momento. Esbanjando alegria, os atores posaram sorridentes com os herdeiros, que também não esconderam a felicidade durante todo o trajeto de bondinho.

"Dia de apresentar essa maravilha aos meus filhos. A primeira vez que fui ao Pão de Açúcar eu levei minha sobrinha e família para conhecer junto, ela tinha a idade da Tete e voltar aqui com meus filhos no colo foi muito, muito especial. Foi inesquecível ", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Encantados com os registros do passeio em família, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas a Thaila Ayala e Renato Góes nos comentários: "Que família mais linda! Bençãos para vocês!", declarou uma seguidora. "Que lindos! Deus abençoe grandemente sua família", disse outra. "Ai como são lindos!", falou uma terceira.

Confira as fotos de Thaila Ayala e Renato Góes com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala conta que traumas de infância impactam criação da filha

A atriz Thaila Ayala abriu o coração ao falar sobre um assunto bastante delicado envolvendo sua vida pessoal. Em participação no podcast 'O Grande Surto', a artista fez um forte desabafo ao revelar que sofreu abusos na época em que ainda era criança.

De acordo com Thaila, ela só teve entendimento de tudo o que aconteceu no passado apenas na fase adulta. A esposa do ator Renato Góes ainda contou que os traumas impactam bastante a criação de sua filha caçula, Tereza, de 2 anos; confira mais detalhes!

