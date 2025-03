Thaila Ayala e Renato Góes encantam ao combinarem looks de praia com os filhos

No Carnaval, Thaila Ayala e Renato Góes curtem praia com os filhos, Francisco e Tereza; família chamou a atenção com looks iguais

Thaila Ayala e Renato Góes encantam ao surgirem com os filhos - Reprodução/Instagram