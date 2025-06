Thaila Ayala conta que traumas de infância impactam criação da filha: 'Eu sofri'

A atriz Thaila Ayala revelou que sofreu abusos durante a infância e explicou que os traumas a acompanham até os dias atuais

A atriz Thaila Ayala abriu o coração ao falar sobre um assunto bastante delicado envolvendo sua vida pessoal. Em participação no podcast 'O Grande Surto', a artista fez um forte desabafo ao revelar que sofreu abusos na época em que ainda era criança.

De acordo com Thaila, ela só teve entendimento de tudo o que aconteceu no passado apenas na fase adulta. A esposa do ator Renato Góes ainda contou que os traumas impactam bastante a criação de sua filha caçula, Tereza, de 2 anos.

" Eu sofri muitos abusos na minha infância. Alguns, só tive noção há muito pouco tempo, na gestação. Foi um processo, muita análise, do alto do meu privilégio. Eu lembrei de coisas de 3 anos, 4 anos de idade. Isso tá resolvido, mas volta. Volta na minha filha", declarou a atriz.

" Eu já falei pra minha cunhada: 'não quero que minha filha sente no colo do avô'. Imagina? Meu marido me olhou assim e falou: 'oi?'. É porque eu sofri isso, não tem nada a ver com minha filha. Por mais que isso esteja reorganizado, volta na minha filha", continuou ela.

Por fim, Thaila Ayala contou que outros assuntos, como a relação com pai, também estão sendo trabalhados. " Eu fico atenta para cuidar, tentar proteger, mas sem passar o trauma para ela. Ela não tem nada a ver. É muito difícil. Meu pai saiu de casa muito cedo, traiu minha mãe, eu reproduzi isso muitas vezes na minha vida, nas minhas relações... minha vida inteira foi em cima disso", concluiu a atriz.

Além de Tereza, Thayla e Renato Góes também são pais de Francisco, de 3 anos. Juntos desde 2017, o casal de famosos oficializou a união em 2019, em uma cerimônia na Igreja do Carmo de Olinda, em Recife.

A relação entre os filhos de Thaila Ayala e Renato Góes

Recentemente, a atriz Thaila Ayala abriu o coração ao falar sobre a relação entre os dois filhos: Francisco e Tereza. Em entrevista ao podcast 'Mil e Uma Tretas', a artista compartilhou sua experiência na maternidade e contou que o primogênito ainda sente bastante ciúmes da caçula.

De acordo com Thaila, até hoje, Francisco tem dificuldade em 'aceitar a irmã'. "Desde que minha filha nasceu, meu filho não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia, depois ficou na fase 'olha, que legal!', e voltou para a que não existe", relatou ela, na ocasião.

Após o comentário da famosa gerar grande repercussão nas redes sociais, foi a vez de Renato Góes comentar sobre o assunto. O intérprete de Ivan no remake de 'Vale Tudo' explicou que ainda existe uma fase de adaptação após a chegada de Tereza, mas que os dois herdeiros são bem unidos; confira mais detalhes!

