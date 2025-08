Thaila Ayala abre o coração e desabafa: 'Estava num breu, perdida dentro de mim'

A atriz Thaila Ayala fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 4, enquanto curte uma viagem por Nova York, nos Estados Unidos

"Eu estava num breu, perdida dentro de mim, em lugares que ainda não tinha percorrido, eu estava presa a uma lama suja de um passado que parecia distante até ele ser jogado do meu inconsciente direto pra minha memória. Hoje eu consigo entender tudo isso, mas quando estava lá afundada eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. E sem ter a menor ideia eu consegui me trazer pra um lugar que mudou minha vida lá atrás, provavelmente na expectativa de que mudasse de novo, qualquer coisa, mas na verdade era só uma bela despedida do que foi, da Thaila que ficaria no passado", iniciou.

Em seguida, ela refletiu sobre como a maternidade mudou sua forma de ver o mundo. "Quando me falavam isso na época me doía tanto, eu odiava ouvir isso, não conseguia entender como isso podia ser bom, como me despedir daquela que eu finalmente tinha aprendido a amar, daquela que eu demorei tanto pra construir, pudesse ser bom. Bobinha, tinha muita coisa que eu não sabia. Não sabia que era possível estar rodeada de gente e mesmo assim se sentir a pessoa mais sozinha do mundo, não sabia que dava tanto pra chorar e rir ao mesmo mesmo".

E complementou: "Não sabia que o choro de uma pessoa podia mexer tanto com todos os meus sentidos. Não sabia que podia faltar um pedaço de mim toda vez que eu saísse sem eles. Não sabia que um simples sorriso poderia arrebatar meu coração de um jeito nunca sentido antes. Não sabia que era possível amar desse jeito. Jeito louco, jeito doído, jeito leve, jeito que faz faltar o ar, jeito que me move a ser melhor, jeito que me transforma todos os dias".

Por fim, escreveu: "Jeito que me faz olhar pra esse passado e quase ter peninha de achar que qualquer outra coisa pudesse ser melhor do que estar no abraço de vocês! Te amo meus filhos. Trouxe o Chico na barriga, a Tereza na barriga agora só meu cachorro quente mesmo, mas se Deus quiser ano que vem estaremos todos nesse gramado", prometeu ela.

